Zo'n tien jaar geleden waren tv-fabrikanten druk bezig met de ontwikkeling van 3d-tv's. Veel tv's hadden de mogelijkheid om 3d-films weer te geven, maar kijkers moesten daarvoor wel een brilletje opzetten. Tv-fabrikanten als Philips, Samsung, Sony en Toshiba hadden grootse plannen voor autostereoscopische 3d-tv's, met een speciale laag voor 3d-weergave zonder brilletje. Er werden tal van prototypes getoond, maar dergelijke tv's hebben de consumentenmarkt nooit bereikt.

Ook op de pc-markt is 3d een stille dood gestorven. Nadat tv-fabrikanten zich op 3d hadden gestort, kondigde Nvidia in 2009 GeForce 3D Vision aan. Dat platform bestond uit een brilletje en drivers om games in 3d te spelen op een monitor. Door gebrek aan ondersteuning in games en voor het vereiste 120Hz-beeldscherm brak dit nooit door. Sony verkocht in 2012 een 3d-monitor met brilletje voor de PlayStation 3, maar ook dat kreeg geen vervolg.