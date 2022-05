Sony toont Spatial Reality Display met 15,6"-3D-lcd-scherm en eye-tracking

Sony heeft de Spatial Reality Display getoond, een 3D-scherm dat met eye-tracking de ogen van een gebruiker volgt en op basis daarvan een object op het scherm kan laten bewegen. Sony lijkt met het scherm vooral op de zakelijke markt te richten.

De Sony Spatial Reality Display is een 3D-scherm, waarbij boven de display een sensor zit die de ogen van een gebruiker continu volgt. Wanneer een gebruiker zijn of haar hoofd of ogen beweegt, detecteert de Spatial Reality Display dit en laat het apparaat het digitale object op het scherm ook bewegen. Zo kunnen gebruikers een digitaal 3D-object van meerdere hoeken bekijken, stelt Sony. Het scherm heeft een micro optical lens over het lcd, die het beeld voor het linker- en het rechteroog verdeelt. Daardoor is er geen speciale bril nodig om de Spatial Reality Display te gebruiken.

Het apparaat gebruikt een 15,6"-lcd-paneel met een resolutie van 3840x2160 pixels, een contrast van 1400:1 en een maximale helderheid van 500cd/m². De kleurtemperatuur moet volgens Sony een perfecte 6500K bedragen en het scherm moet 'ongeveer' honderd procent van de Adobe RGB-kleurspectrum kunnen weergeven. De oogwaarnemingssensor kan één gebruiker tegelijk volgen en heeft een bereik van 25 graden naar links of rechts, 20 graden omhoog en 40 graden omlaag. De gebruiker moet tussen de 30 en 75 centimeter van de display af blijven.

Sony zegt volgens The Verge dat voor het gebruik van het scherm een pc met minimaal een Intel Core i7-9700K en een Nvidia GeForce RTX 2070 Super wordt aanbevolen. Het scherm heeft een HDMI-poort en een USB-C-3.2-poort. De display ondersteunt Unity en Unreal Engine 4. De Spatial Reality Display is 38,3x23,2x23,1cm groot, weegt 4,6 kilogram en heeft twee 1,5W-speakers en een 2,5W-speaker. De Sony Spatial Reality Display is in november te koop voor omgerekend inclusief btw 5164 euro. Of en wanneer het apparaat ook naar de Benelux komt, is niet bekend.