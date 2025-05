Sony brengt 27"-versie uit van brilloos Spatial Reality-3d-scherm

Sony heeft een grotere versie van de Spatial Reality Display uitgebracht. De ELF-SR2-versie van het 3d-scherm heeft een 27"-4k-paneel. Net als de voorganger heeft de display eye-tracking en is er geen bril vereist voor 3d-content. Het scherm is niet bedoeld voor consumenten.

Het lcd-paneel heeft een resolutie van 3840x2160 pixels, een helderheid van maximaal 400cd/m² en ondersteunt 'ongeveer' het volledige Adobe RGB-kleurenspectrum. Sony zegt dat het scherm een contrastverhouding van 1000:1 heeft en een reactiesnelheid van 14ms heeft.

Net als de kleinere versie heeft de scherm van de ELF-SR2 een micro-optical lens om het beeld te verdelen tussen het linker- en het rechteroog. Zo is er geen bril nodig om de 3d-effecten op het scherm te zien. Het scherm gebruikt eye-tracking om de hoofdbewegingen van de gebruiker te volgen, zodat het apparaat beelden op het scherm kan laten bewegen. Dit stelt gebruikers in staat om digitale 3d-objecten van meerdere hoeken te bekijken, aldus Sony.

De fabrikant zegt niet alleen een grotere versie te hebben uitgebracht, maar heeft daarnaast andere delen van het apparaat verbeterd. Zo zijn de vision sensors voor de eye-tracking geüpgraded, waardoor het scherm de bewegingen van de gebruiker sneller zou kunnen verwerken wat motion blur en crosstalk tegen moet gaan. Verder is er een engine die de resolutie van 2k-beelden kan upscalen naar 4k en moet het apparaat meer sdk's ondersteunen, waaronder Unity en Unreal Engine. De ELF-SR2-variant kan ook overweg met OpenGL, DirectX 11 en 12, en Open XR.

De verbeterde hardware zou verder betekenen dat het scherm minder snelle hardware vereist dan zijn voorganger, aldus Sony. Het bedrijf raadt minstens een Intel i5-processor met zes kernen, een GeForce RTX2070 Super-gpu en 16GB geheugen aan. Het scherm ondersteunt vesa-mounts, komt met een afneembare stand en kan met HDMI 2.0 of DisplayPort 1.2 worden aangesloten.

Sony kondigde de eerste Spatial Reality Display eind 2020 aan. Die eerste versie had nog een 15,6"-paneel met dezelfde 4k-resolutie. Het apparaat is niet bedoeld voor consumentengebruik, maar voor gebruik in de gezondheidszorg, de metaverse, in winkels of voor het ontwikkelen van VR- of AR-toepassingen, of voor het maken van 3d-modellen. De ELF-SR2-versie komt in mei uit in Noord-Amerika, waar het apparaat 5000 dollar zal kosten. Omgerekend exclusief btw is dit 4587 euro, met btw is dit 5550 euro. Het is niet duidelijk of het scherm naar Europa komt.