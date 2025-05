Android-appgebruikers moeten vanaf 2024 accountdata kunnen verwijderen

Android-appmakers moeten gebruikers vanaf 2024 de mogelijkheid geven om accounts en alle gebruikersdata te verwijderen. Gebruikers moeten dit via de app kunnen doen, of via een website. Google zegt met de nieuwe regels gebruikers meer controle te geven.

Android-apps die gebruikers accounts laten aanmaken, moeten gebruikers ook de mogelijkheid geven deze accounts en gekoppelde data te verwijderen. Dat maakt Google bekend als onderdeel van nieuw Play Store-beleid. Met het nieuwe beleid hebben gebruikers meer duidelijkheid en controle over in-appdata, aldus het bedrijf.

Appmakers moeten daarnaast een website maken waar gebruikers terechtkunnen om accountdata te verwijderen, zodat gebruikers niet eerst een app opnieuw hoeven te installeren indien ze deze hebben verwijderd. Onder het nieuwe beleid moeten appmakers alle data die aan een account gekoppeld is verwijderen, als een gebruiker vraagt een account te verwijderen. Appmakers kunnen er ook voor kiezen gebruikers meer controle te geven over wat ze verwijderen, zoals het alleen verwijderen van gebruiksgeschiedenissen, afbeeldingen of video's.

Indien een appmaker data opslaat die vanwege bijvoorbeeld wetgeving, het voorkomen van fraude of om beveiligingsredenen niet verwijderd kan worden, dan moet die appmaker dit ook duidelijk maken aan de gebruiker. Googles appwinkel zal 'begin volgend jaar' duidelijk maken aan gebruikers hoe ze hun accountdata van een app kunnen verwijderen; dan zal het nieuwe beleid ook ingaan. Accountmakers kunnen wel uitstel krijgen tot mei 2024, indien nodig. Binnen Apples App Store zijn sinds juni 2022 vergelijkbare regels actief.