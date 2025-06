EU dwingt af dat apps in Google Play Store in hele EU te downloaden zijn

De Europese Unie heeft bij Google afgedwongen dat alle apps die in de Play Store staan in de hele EU te downloaden zijn. Nu is dat niet het geval, omdat ontwikkelaars apps van een geoblock kunnen voorzien. Ook doet Google andere concessies.

De concessies van Google komen na druk van toezichthouders in onder meer Nederland en België. De Nederlandse ACM en de Belgische FOD Economie trokken samen op. Behalve dat apps nu overal beschikbaar komen, moet het makkelijker worden om contactgegevens voor ontwikkelaars en voor Google te vinden. Daarnaast heeft Google beloofd duidelijker te zijn op pagina's voor Flights en Hotels.

Bij Flights gebruikt Google nu niet de uiteindelijke prijs als prijs bij de sortering, omdat het gaat om een kale prijs zonder het meenemen van handbagage of ruimbagage. Bij Hotels gebruikt Google reviews die het niet heeft geverifieerd, waardoor het niet kan uitsluiten dat het gaat om valse reviews. Daarover gaat de zoekgigant transparanter zijn.

De concessies komen tegemoet aan de klachten die de toezichthouders hadden, maar lossen die niet helemaal op. Zo wilden zij dat Google geoblocking helemaal onmogelijk zou maken, maar in plaats daarvan gaat Google duidelijker maken hoe gebruikers van land kunnen wisselen om een app toch te installeren.