Prijsvergelijkers: EU moet optreden tegen bevoordeling Google Shopping

Google bevoordeelt nog steeds zijn eigen prijsvergelijker Shopping in zoekresultaten en daardoor hebben concurrerende prijsvergelijkers minder kans om te concurreren binnen zoekresultaten, stellen andere prijsvergelijkers. Google kreeg hier eerder een boete van 2,4 miljard euro voor.

Ruim veertig Europese prijsvergelijkers die concurreren met Google Shopping willen dat Europese mededingingsautoriteiten strenger optreden tegen Google. In een brief aan de Europese Commissie, ingezien door Reuters, schrijven de prijsvergelijkers dat Googles eerdere beloftes om concurrerende diensten gelijk te behandelen aan Shopping, in de praktijk niet genoeg hebben uitgehaald.

De brief draait om een boete van 2,4 miljard euro die de Europese Commissie in 2017 aan Google oplegde. Concurrerende prijsvergelijkers werden toen lager in de zoekresultaten geplaatst dan Googles eigen prijsvergelijker Shopping, waardoor Shopping zichtbaarder was dan andere diensten.

Google beloofde naar aanleiding van die rechtszaak zijn eigen dienst hetzelfde te behandelen als concurrerende prijsvergelijkingsdiensten bij veilingen voor ruimte in de shopping box bovenaan zoekresultaten. In deze shopping box komen zoekresultaten van Shopping en concurrerende prijsvergelijkers als gebruikers bijvoorbeeld zoeken naar prijzen van producten.

De klagende prijsvergelijkers, waaronder het Britse Kelkoo, het Franse LeGuide Group, het Zweedse PriceRunner en het Duitse idealo, zeggen nu tegen de Commissie dat die belofte juridisch onvoldoende was en er niet voor heeft gezorgd dat zij baat hebben bij die advertentieveilingen. De klagers vragen de Commissie daarom ervoor te zorgen dat er meer ruimte beschikbaar komt bij zoekresultaten voor concurrerende diensten, waardoor consumenten meer keuze en lagere prijzen krijgen. De prijsvergelijkers stellen daarnaast dat Googles huidige activiteiten tegen de Digital Markets Act ingaan, nieuwe regels die in mei volgend jaar van kracht zijn.