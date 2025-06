Artiest voorheen bekend als Kanye West wil sociaal medium Parler kopen

Rapper Ye, voorheen bekend als Kanye West, wil het sociale platform Parler kopen. Hiervoor heeft hij een principeovereenkomst afgesproken met Parlement Technologies. Met de overname wil Ye naar eigen zeggen verzekeren dat er een platform voor 'vrije meningsuitingen' blijft.

De twee partijen willen de komende maanden overgaan naar een definitieve koopovereenkomst en verwachten dat de deal in het laatste kwartaal van dit jaar is afgerond. Als onderdeel van de overeenkomst blijft Parlement, nu moederbedrijf van Parler, technische ondersteuning bieden en blijft Parler gebruikmaken van Parlements opslagdiensten en infrastructuur. Een overnamebedrag wordt niet genoemd.

Ye zegt Parler over te willen nemen omdat 'in een wereld waar conservatieve meningen als controversieel worden gezien, we er zeker van moeten zijn dat we het recht blijven houden om ons vrij te kunnen uiten'. De artiest werd onlangs verbannen van Twitter en Instagram vanwege antisemitische berichten, schrijft onder meer Buzzfeed News.

Parler is een sociaal medium dat naar eigen zeggen een uncancelable ecosysteem wil bouwen waar 'alle stemmen welkom zijn'. Eerder was het platform in gesprek met de voormalige Amerikaanse president Donald Trump voor een overeenkomst waarbij een bedrijf van Trump veertig procent van de aandelen zou krijgen als hij zijn posts eerst op Parler zou plaatsen. Het platform is vorig jaar verwijderd uit appwinkels omdat het niet genoeg deed om bijvoorbeeld haatzaaiende berichten te verwijderen. Inmiddels is het platform weer in Googles en Apples appwinkels te downloaden.