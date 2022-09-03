Sociaal medium Parler is weer beschikbaar via Google Play Store

De Android-app van het sociaal medium Parler kan weer worden gedownload via de Google Play Store. Parler werd uit de appwinkel verwijderd na de bestorming van het Amerikaanse Capitool op 6 januari 2021.

Google laat Parler weer toe nadat het platform heeft aangetoond dat het aan Googles eisen voldoet, zegt een woordvoerder van het bedrijf tegen Reuters. Zo gaat het inhoud dat aanzet tot geweld verwijderen en gebruikers die zich niet aan de regels houden, bijvoorbeeld door haatzaaiende berichten te verspreiden, verbannen. Parler is vanaf vrijdag weer te downloaden in de Play Store. De Android-versie van de app kan ook worden gedownload via Parlers website. Daar was het al beschikbaar toen het platform nog werd geweerd uit de Play Store.

Parler bestaat sinds 2018 en is een alternatief voor sociale media als Facebook en Twitter. Volgens de makers van de dienst kunnen gebruikers van die platforms niet altijd hun meningen uiten zonder verbannen te worden. De app kende begin 2021 een opleving in populariteit. Dat ging samen met de bestorming van het Amerikaanse Capitool op woensdag 6 januari. Hierna werd de app uit de Play Store en Apples App Store gehaald. Een paar maanden later werd Parler weer toegelaten in de App Store, nadat het plannen had voorgesteld die voor betere moderatie van berichten op het platform moeten zorgen.