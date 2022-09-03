Sociaal medium Parler is weer beschikbaar via Google Play Store

De Android-app van het sociaal medium Parler kan weer worden gedownload via de Google Play Store. Parler werd uit de appwinkel verwijderd na de bestorming van het Amerikaanse Capitool op 6 januari 2021.

Google laat Parler weer toe nadat het platform heeft aangetoond dat het aan Googles eisen voldoet, zegt een woordvoerder van het bedrijf tegen Reuters. Zo gaat het inhoud dat aanzet tot geweld verwijderen en gebruikers die zich niet aan de regels houden, bijvoorbeeld door haatzaaiende berichten te verspreiden, verbannen. Parler is vanaf vrijdag weer te downloaden in de Play Store. De Android-versie van de app kan ook worden gedownload via Parlers website. Daar was het al beschikbaar toen het platform nog werd geweerd uit de Play Store.

Parler bestaat sinds 2018 en is een alternatief voor sociale media als Facebook en Twitter. Volgens de makers van de dienst kunnen gebruikers van die platforms niet altijd hun meningen uiten zonder verbannen te worden. De app kende begin 2021 een opleving in populariteit. Dat ging samen met de bestorming van het Amerikaanse Capitool op woensdag 6 januari. Hierna werd de app uit de Play Store en Apples App Store gehaald. Een paar maanden later werd Parler weer toegelaten in de App Store, nadat het plannen had voorgesteld die voor betere moderatie van berichten op het platform moeten zorgen.

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 03-09-2022 10:21 60

03-09-2022 • 10:21

60

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Reacties (60)

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Anomnomnomymous 3 september 2022 10:26
“ haatzaaiende berichten” - ongelooflijk open voor eigen interpretatie.

Ik zie Parler geen lang leven beschoren.
kodak @Anomnomnomymous3 september 2022 10:56
Wat maakt het dan voor verschil dat ze nu ook via Android beschikbaar zijn? Want bij Apple lijkt het al bijna weer 1,5 jaar nog geen probleem, en daar hadden ze kennelijk ook al genoeg aan om te bestaan. Dus zelfs al zou Google dit besluit weer terug draaien, maakt dat kennelijk niet zomaar wat uit voor het bestaan.
L2GX @kodak3 september 2022 11:01
Google is wat vervelender voor developers lijkt me. Ik heb al even geen nieuwe Android app meer, maar een kennis van moest zijn privacy statement in de app steken (een web page is afdoende voor Apple) en door nogal wat hoepels springen voor zijn laatste release.
ro8in @L2GX3 september 2022 13:57
Apple staat erom bekend velen malen strenger te zijn dan Google met hun Appstore. Ik werd ooit geweerd uit de Appstore omdat we een uitleg video embedded hadden bij de help pagina en die video gaf aan het einde van de video suggesties naar andere videos (yotube) waardoor je uiteindelijk op content kon komen die 13+/18+ rated is terwijl wij bij onze app een rating hadden staan voor alle leeftijden.

Ik was verbaasd dat Apple zo gedetailleerd door je app gaat voor dat ze het approven. DIt was mij zelf totaal niet opgevallen!

[Reactie gewijzigd door ro8in op 23 juli 2024 20:10]

RxTweak @ro8in3 september 2022 15:10
Veelal zijn dit soort checks geautomatiseerd en kan Apple detecteren dat jij een youtube video in je app hebt zitten. Vervolgens is het alleen nog maar en kwestie van checken of je iets hebt geimplementeerd om het doorklikken te voorkomen.
ro8in @RxTweak3 september 2022 15:17
Ja nu je het zegt check op embedded videos zit waarschijnlijk in hun App scanner inderdaad.
Jack Flushell @ro8in4 september 2022 12:31
Die app van Trump is ook eerder toegelaten op Apple dan op Android (nu nog steeds niet zelfs).
Cambionn @L2GX3 september 2022 12:43
Ik weet niet of Google vervelender is in het algemeen. M'n vriend is iOS developer en klaagt met regelmaat over Apple die allemaal specifieke dingen wil forceren waardoor hij door hoepels moet springen om geaccepteerd te worden terwijl hun Android versie minder problemen heeft. Het ligt denk ik op een case-to-case basis welk bedrijf lastiger doet.
Epsilon @L2GX3 september 2022 14:41
Je mist het punt wat gemaakt wordt :p.

De poster denkt dat parler geen lang leven beschoren is omdat er haatzaaiende berichten geplaatst zouden worden.

Echter bestaat de app al wel op Apple, en daar gaat het met de berichten dus wel goed.

Dit had niets te maken met Android versus iOS apps :p.
GekkePrutser @L2GX3 september 2022 18:43
Aan de andere kant kan je op Android gewoon sideloaden dus daar speelt het hele probleem van deplatforming niet echt een rol.
L2GX @GekkePrutser3 september 2022 20:56
Ja het draait natuurlijk om wettelijke verantwoordelijkheid en je kan je indenken dat er karrevrachten advocaten overheen gaan.
Parler is natuurlijk specifiek opgezet om het VS fascisme te hosten en dan kan ik me indenken dat zo’n advocaat er al snel geen goed gevoel in heeft.
Icrolux @L2GX3 september 2022 22:55
Wat is er fasistisch aan?
Er zaten pro-Trump mensen op, Christenen, anti-woke mensen, complot lui, mensen die constant zeuren over de WEF, Soros, Antifa etc maar Musolini aanhangers heb ik er niet gezien.
L2GX @Icrolux3 september 2022 23:05
Of Trump al dan niet fascistisch is en er na de volgende verkiezingen weer een coup-poging volgt en of je dan ergens verantwoordelijk bent als je Parler toeliet is iets waar wij als amateurs hier vrijblijvend over kunnen discussiëren maar waar ze bij Google een legalistische risicoanalyse op moeten plakken. Want dat is hun verantwoordelijkheid t.o.v. aandeelhouders. En dan telt ‘mischien wel mischien niet’ fascisme natuurlijk mee in die afweging.
Dat gezegd zijnde, stikt het bij de Trump-aanhangers van de hakenkruisen, maar fasces zag ik nog niet, goed punt van je zeg!
Icrolux @L2GX7 september 2022 16:52
Er wordt wel heel erg met twee maten gemeten.
ISIS, de taliban, hamas en hezbollah zitten op twitter, via social media worden jongeren geronseld voor dit soort clubs, op twitter wordt dagelijks opgeroepen tot geweld, op facebook werd de christchurch aanslag gestreamed. Uit de play store met die apps! Of vinden de aandeelhouders dat ineens allemaal niet zo boeiend?
En een "coup poging" dat wordt off topic politiek geklets, wat ik veel enger vindt is dat de media de perceptie van mensen probeert te vervormen wat dit betreft, dat past veel beter in het straatje van het propaganda ministerie van Goebels ten tijde van de nazi's. Het was in de weidste verte niet een coup poging, de politie zette de dranghekken opzij voor de menigte, ondertussen waren de BLM rellen overduidelijk domestic terrorism maar dat wordt gespind als een "vurig maar voornamelijk vredig protest".
Doet een beetje denken aan "He jongens, de communisten hebben de Reichstag in de fik gezet!"
mark8264 @GekkePrutser4 september 2022 04:13
Natuurlijk speelt deplatforming wel een rol. Het overgrote meerendeel van de Android gebruikers installeert apps enkel door Google Play.

Het feit dat je 99% van je gebruikers verliest, tov 100% op Apple devices, is als app ontwikkelaar geen belangrijk verschil. In beide gevallen verlies je (vrijwel) je hele income stream door van het platform verwijdert te worden.
GekkePrutser @mark82644 september 2022 12:27
Als die gebruikers het echt zo belangrijk vinden dan kunnen ze toch gewoon de app downloaden en installeren? Ik snap nooit zo dat mensen daar zo angstig over doen. 10 jaar geleden installeerden mensen van alles op hun Windows PC. 15 jaar daarvoor wisten de meeste mensen wel hoe je een CONFIG.SYS moest editten.

Ik denk dat als mensen echt willen (en in dit geval is het een behoorlijk sterk overtuigde doelgroep) ze die moeite wel nemen. Diezelfde doelgroep weet ook heel verfijnd alle mazen in de wapenwet te vinden ;)

Vanaf een monetisatie standpunt van de ontwikkelaar is het wel een grote strop maar daar gaat het niet om als we over deplatforming spreken. Op vrijheid van meningsuiting gebied is er gewoon een weg. Het is echt niet zo moeilijk dat mensen dat niet kunnen.

Op iOS vind ik het een veel groter probleem omdat je dan developer moet zijn en elke 7 dagen moet signen. Dat komt wel in de buurt van onmogelijk voor de gewone man. Maar gelukkig is de EU bezig dit open te breken.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 23 juli 2024 20:10]

Rageplay @Anomnomnomymous3 september 2022 13:42
Als ik denk aan " haatzaaiende berichten " denk ik toch echt eerst aan Twitter..
By far de meeste van zulke berichten vinden nog steeds plaats op de big-tech platforms.

Anzich goed dat als een app (Parler in dit geval) zich net als andere apps aan de regels van Google Play voldoet het gewoon in de Store mag staan.
YopY @Rageplay3 september 2022 17:36
Dat is waar, echter hebben ze daar hun moderatie beter op orde. Wel met een dubbele standaard natuurlijk, politici krijgen een voorkeursbehandeling (omdat die veel omzet voor Twitter genereren)
litebyte @Anomnomnomymous4 september 2022 01:00
Waarom niet? alle conspiracy idioten verzamelt u... dat is namelijk exact wat parler is. Wat Twitter is (of in ieder geval steeds meer wordt - een aandachtskrijshok voor woke-achtige aandachtsproleten (m/v/o) is parler voor vooral rechts extreem-achtigen, met dat verschil dat er vooral wordt ingezet op de conspiracy...de lizard people, pedofielen netwerken onder pizza restaurants, de aarde is plat, chem trails en 5G terreur, oh en natuurlijk corona vaccins zijn er om de menseh te beinlvoeden en te controleren....

Ik zie parler nog wel een tijdje bestaan, alles mooi centraal en inzichtelijk.
dasiro @Klojum3 september 2022 10:51
die van de andere social media ook niet ;)
tweakuwe @dasiro4 september 2022 20:24
Zegt hij terwijl hij reageert met zijn account, en likes/dislike krijgt die tot een gemiddelde score worden berekend en getoond, en die karma punten opleveren waarmee die speciale statussen in zijn profiel krijgt en soms wat korting krijgt op diensten van het platform :o

Iedereen die op social media zit wegzetten als 'niet te onderschatten dom' gaat wel een beetje ver.
Je post het met een knipoog, maar je hebt het over een absolute meerderheid van alle mensen op aarde. Inclusief iedereen die wel eens reageert hier op Tweakers, heel GoT en het reageren op artikelen is ook één groot social media platform natuurlijk ;)
dasiro @tweakuwe4 september 2022 20:48
ik zet niet iedereen weg als niet te onderschatten dom, maar voor de meeste platformen moet je niet eerst voor een toelatingsproef slagen vooraleer je een account kunt maken (misschien uitgezonderd dat van Mensa ofzo moesten ze er een hebben :+ ).
Domme mensen kom je quasi overal tegen, je kan er zelfs niets aan doen en zij ook niet, afhankelijk van het gezelschap waaronder je je bevindt ben je misschien zelf de domme en als je er weg gaat is het iemand anders ;) .
YopY @Klojum3 september 2022 17:38
Ja maar wat als ze gewoon normale, intelligente mensen zijn? Ze afschrijven als "dom" is te makkelijk, je gaat dan excuses voor ze maken - ze weten niet beter. Maar wat als ze wel beter weten?
Stonehawk @Klojum3 september 2022 11:03
Dat spreekt zijn statement toch niet tegen? Sterker nog als de gebruikers zo dom (ik heb geen idee nog nooit naar Parler gekeken) zijn en de moderatie zeer streng, zouden al die gebruikers van het platform geweerd worden. En blijven er te weinig over voor een winstgevende app.
af_bert @Stonehawk3 september 2022 12:33
Moderatie is enkel zeer streng bij Parler als je het niet 100% eens bent de uitspraken van Trump.
Als je niet voor 100% gelooft dat Trump de verkiezingen gewonnen heeft en dat er massaal verkiezingsfraude is gepleegd, dan hoor je niet thuis op Parler en wordt er streng gemodereerd.
Als je vindt dat er regels moeten zijn voor wapenbezit, dan word je weggemodereerd.

Feitelijk is Parler met Trump en zijn MAGA-beweging nog erger in censuur dan Rusland en zijn monster Poetin, nog vele malen erger dan de Noordkoreaanse censuur.
Zoals Biden al zei: MAGA en Trump zijn een extreem gevaar voor de democratie en voor de vrije menigsuiting.
Helaas zijn volgens enquetes staan zowat 60 miljoen republikeinse kiezers achter Trump en gelooft zelfs bijna 30 % van de democraten dat er gefoefeld werd bij de verkiezingen. Zo dom is het Amerikaanse publiek.
Parler kan dus wel een succesvolle app worden.
King of Snake @af_bert3 september 2022 13:21
Overdrijven is ook een vak.
Hoeveel nieuwsmedia of online platforms zijn er door Trump gesloten terwijl hij president was? Hoeveel journalisten gevangen gezet?
Ja, de censuur was zo sterk onder Trump, dat er 4 jaar lang geen onvertogen woord over Trump te horen was in de VS. Op Twitter werd kritiek op Trump ook meteen verwijderd. Echt een duidelijk gevaar voor de vrije meningsuiting en "vele malen erger dan de Noord Koreaanse censuur" 8)7

Ondertussen, in de echte wereld, wordt je van Twitter geband als je zegt dat een vrouw geen piemel kan hebben, want dat is hate speech en transphobic.

[Reactie gewijzigd door King of Snake op 23 juli 2024 20:10]

kuurtjes 3 september 2022 12:55
Gaan ze nu ook hun "free speech" slogans aanpassen?
YopY @kuurtjes3 september 2022 17:47
Nee, da's hun marketing; wat ze zeggen en wat ze doen zijn twee verschillende dingen.
AvanCade 3 september 2022 11:11
Bizar dat Google kan dicteren hoe een app zijn zaken regelt. Dit staat compleet los van de app op zich en de Play Store.
GekkePrutser @AvanCade3 september 2022 18:48
Op Android kan je gewoon sideloaden. Dat maakt de situatie een heel stuk minder zorgelijk dan op iOS waar je die mogelijkheid niet hebt.
YopY @AvanCade3 september 2022 17:47
Tweakers kan ook dicteren of je hier wel of geen berichten op mag plaatsen; het platform bepaalt. Dat is de mix van kapitalisme, democratie en vrijheid waar we in leven.

Parler is ook niet het "bastion of free speech" wat het adverteert te zijn, daar wordt je ook gewoon gebanned als je bijv. anti-Trump sentimenten post.
foaly @AvanCade3 september 2022 11:22
tja een boekhandel kan toch ook besluiten een boek niet te verkopen omdat ze het niet eens zijn met de inhoud of schrijver? ik vind het lastig hoor, want Google Play is natuurlijk wel de standaard boekhandel in dit voorbeeld dus helemaal gaat de vergelijking niet op, maar er zijn natuurlijk wel gelijkenissen.
AvanCade @foaly3 september 2022 11:32
Een boekhandel heeft niet zo'n dergelijke monopoly
The Zep Man
@AvanCade3 september 2022 11:38
Google ook niet. Een alternatief is iOS, smartphones die geen Google Play meeleveren, en zelfs losse APK bestanden of alternatieve winkels op smartphones met Google Play.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 20:10]

Horatius @The Zep Man3 september 2022 11:46
Dat Google geen monopolie heeft is te kort door de bocht naar mijn mening. Kijk bijvoorbeeld naar Zuid-Korea welke recentelijk heeft besloten om Google en Apple pay te gaan verbieden om hun monopolies.
Over Google Pay kan je ook zeggen "ja maar Apple pay bestaat toch en kunnen mensen voor kiezen", volgens de definitie van een monopolie is dat niet per se nodig. Het gaat om macht, niet om marktaandeel (al hoewel deze vaak hand in hand gaan).

NB: Ik zeg niet dat Google wel of geen monopolie heeft, alleen dat het feit dat er alternatieven zijn niet betekent dat er geen monopolie is.

https://www.forbes.com/si...payments/?sh=78dbedcb2f4f

[Reactie gewijzigd door Horatius op 23 juli 2024 20:10]

Admiral Freebee @Horatius3 september 2022 13:47
Ik zou eerder de term dominante positie hanteren. Dat dekt de lading veel beter dan monopolie.
GekkePrutser @Horatius3 september 2022 18:50
Nja dat is ZK. Wedden dat als Samsung Pay daar een monopolie krijgt er geen woord over gerept wordt?

De corruptie van de overheid door Samsung is echt enorm daar. Er is zelfs een CEO de gevangenis in gegaan maar inmiddels alweer vrij.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 23 juli 2024 20:10]

Djerro123 @GekkePrutser4 september 2022 07:50
Er is zelfs een CEO de gevangenis in gegaan maar inmiddels alweer vrij.
..specifiek ook om weer voor Samsung te gaan werken in een toppositie. Dat was echt het gekste ervan, bizar gewoon.
Frame164 @AvanCade3 september 2022 20:26
Amazon heeft in de VS vrijwel alle onafhankelijke boekwinkels weggeconcurreerd. En in de UK is het Amazon en Waterstones die erg dominant zijn.
AvanCade @Andros3 september 2022 14:12
Nee hoor. Ik had het echt over het bordspel. Ik ben er zeker van dat Google die ook vast wel ergens heeft liggen. 8)7
Djerro123 @litebyte4 september 2022 07:47
Euhm nee dat is echt een van de meest kromme vergelijkingen die je kan maken. Google heeft geen geweldsmonopolie, en is gericht om winst te maken. De overheid heeft wel geweldsmonopolie en is gericht op dienstbaar te zijn naar burgers en de maatschappij.

En wat je ook van Facebook vindt, Meta is geen schuilnaam, evenals dat Alphabet geen schuilnaam is.
Sando 4 september 2022 01:29
Je kunt toch niet serieus een app (Parler) hosten bij een bedrijf (Google) en beloven je aan hun regels gaan houden als je vind dat bedrijven als Twitter/Facebook/Google te streng modereren, te snel mensen verbannen, en inhoud te snel haatzaaiend noemen? Als dat argument je bestaansrecht is maar je net zo streng moet gaan modereren dan kan je het net zo goed niet doen toch?

Ik vind het jammer dat Parler haast synoniem is voor wappies, conservatieven, extremisten en Donald Trump aanhang, want in theorie ben ik het wel eens met het idee dat we steeds kleinzeriger en krampachtiger worden. Dan denk ik bijvoorbeeld aan:

I haven’t done anything wrong. The police agreed. Google did not.
Veteran is arrested 'for causing anxiety' with retweet meme [video]

[Reactie gewijzigd door Sando op 23 juli 2024 20:10]

Sando @Pianist19855 september 2022 00:08
Dat is niet relevant. Een pluriforme en diverse ruimdenkende community met (relatief aan bovengenoemde media) vergaande vrijheid van meningsuiting, satire en expressie zie ik wel als een verademing. Maar onderdeel uitmaken van een community die vrij stevig in verband wordt gebracht een enkele politieke kleur, dat levert intern en extern weer nieuwe weerstand op.
Verwijderd @Pianist19855 september 2022 16:54
Alles :)
Neruo @Pianist19855 september 2022 09:43
Een "ongeoorloofde rondleiding" in de werkkamers van onze kamerleden (incl mogelijke staatsgeheimen en verstoring van het politieke proces) is wel even erger dan wat jochies die een willekeurig gebouw naast het torentje slopen (om het even naar een Nederlandse situatie te trekken). Dat snap je zelf toch ook wel?

Kennelijk is uit 1985 komen oud genoeg om niet opgegroeid te zijn met het internet en een bepaalde kritische blik te missen. Je raad wat vage YouTubers aan als "echte" bronnen. Weet je dat jij een van die mensen bent waar men het over heeft als het gaat over de negatieve gevolgen van filterbubbels? Iemand die op zijn spreekwoordelijke zolderkamer is opgezogen door een discours waar je ironisch genoeg als Nederlander niet zo veel mee te maken hebt maar duidelijk heel erg deel van je identiteit hebt gemaakt. Mogelijk merk je ook dat je je vervreemd voelt van je (niet-digitale) omgeving, omdat ze allemaal beïnvloed zijn door het "Achtuurjournaal" en jij niet.

Ik denk niet dat je in de mythe van een platte aarde geloofd, dus kijk ter vermaak eens wat documentaires over die (online) bevolkingsgroep. Ik denk dat je wat parallellen kan zien tussen je eigen leven: een klein gezelschap die denk de waarheid in pacht te hebben die elkaar opzoekt online, die achter iedere institutionele uiting manipulatie zoekt, en die steeds verder afdwalen van een gegrond leven met de mensen in hun fysieke nabijheid. Of zit dat bij jou anders? Mijn ultieme advies hier zou zijn om je internetkabel uit je router te trekken en wat vaker maar buiten te gaan. Doe jezelf een plezier.

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