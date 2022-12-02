Rapper Ye en Parlement zien af van overname socialemediaplatform Parler door Ye

Ye, voorheen bekend als Kanye West, gaat het sociale medium Parler toch niet overnemen. Volgens Parler-moederbedrijf Parlement Technologies hebben beide partijen vorige maand besloten van de overeenkomst af te zien.

Parlement laat weten dat de overname niet doorgaat. De reden waarom van de overname wordt afgezien is niet bekendgemaakt. Halverwege oktober werd bekend dat Ye een principeovereenkomst had gesloten met Parlement om Parler over te nemen. Met de overname wilde de artiest er naar eigen zeggen voor zorgen 'dat we het recht blijven houden om ons vrij te kunnen uiten' in een wereld 'waar conservatieve meningen als controversieel worden gezien'.

Parler staat erom bekend weinig tot geen moderatie toe te passen. Vlak na de bestorming van het Capitool in de Verenigde Staten op 6 januari 2021 werd Parler uit de Google Play Store en Apples App Store verwijderd, omdat veel berichten in de app in strijd waren met de richtlijnen van de appwinkels. In de berichten op het sociale medium zou onder meer zijn opgeroepen om geweld te gebruiken bij de bestorming. Enige tijd nadat de app verwijderd werd, werd Parler opnieuw toegelaten in de onlinewinkels van Apple en Google.

Rapper Ye is in de afgelopen tijd ook in opspraak geraakt wegens enkele controversiële uitspraken. Onder meer kledingmerken Adidas en Gap stopten daarom de samenwerking met hem. Daarnaast is het Twitter-account van de rapper zojuist opnieuw geschorst, omdat hij volgens Amerikaanse media een afbeelding van een swastika zou hebben geplaatst.