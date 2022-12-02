Rapper Ye en Parlement zien af van overname socialemediaplatform Parler door Ye

Ye, voorheen bekend als Kanye West, gaat het sociale medium Parler toch niet overnemen. Volgens Parler-moederbedrijf Parlement Technologies hebben beide partijen vorige maand besloten van de overeenkomst af te zien.

Parlement laat weten dat de overname niet doorgaat. De reden waarom van de overname wordt afgezien is niet bekendgemaakt. Halverwege oktober werd bekend dat Ye een principeovereenkomst had gesloten met Parlement om Parler over te nemen. Met de overname wilde de artiest er naar eigen zeggen voor zorgen 'dat we het recht blijven houden om ons vrij te kunnen uiten' in een wereld 'waar conservatieve meningen als controversieel worden gezien'.

Parler staat erom bekend weinig tot geen moderatie toe te passen. Vlak na de bestorming van het Capitool in de Verenigde Staten op 6 januari 2021 werd Parler uit de Google Play Store en Apples App Store verwijderd, omdat veel berichten in de app in strijd waren met de richtlijnen van de appwinkels. In de berichten op het sociale medium zou onder meer zijn opgeroepen om geweld te gebruiken bij de bestorming. Enige tijd nadat de app verwijderd werd, werd Parler opnieuw toegelaten in de onlinewinkels van Apple en Google.

Rapper Ye is in de afgelopen tijd ook in opspraak geraakt wegens enkele controversiële uitspraken. Onder meer kledingmerken Adidas en Gap stopten daarom de samenwerking met hem. Daarnaast is het Twitter-account van de rapper zojuist opnieuw geschorst, omdat hij volgens Amerikaanse media een afbeelding van een swastika zou hebben geplaatst.

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 02-12-2022 10:36 195

02-12-2022 • 10:36

195

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Reacties (195)

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Cilph 2 december 2022 10:41
Ik moet eens gaan inlezen in waar het met die gast is misgegaan. Openbaar toegeven dat je Hitler wel mag en dat je Nazis aanbidt? Zelfs Alex Jones zou hem nog uitmaken voor gek.
SebasC88 @Cilph2 december 2022 10:51
Hij schijnt wel ook een bipolaire stoornis te hebben. Geen excuus voor z'n gedrag overigens, maar ik vraag me echt af of we niet al maanden tegen een (bijna) ontspoorde psychiatrische stoornis zitten aan te kijken bij deze man.
kaasboer09 @SebasC882 december 2022 11:00
Zonder twijfel. En bipolaire stoornis is een kreupelende ziekte. Deze man moet tegen zichzelf in bescherming worden genomen en uit de schijnwerpers worden gehaald. Maar ja, vrijheid van media … niks is meer fascinerend dan een reus zien instorten.
deknegt @kaasboer092 december 2022 11:11
En de mensen om hem heen proberen ook alleen maar een graantje mee te pikken van zijn fortuin en succes. Jaknikkers en kontenlikkers, ook de Lauren Boebert en Alex Jones probeerde tot gister aan toe hem te gebruiken voor hun rechts-extremistische standpunten.

Nu is hij alleen zo gek geworden dat hij zelfs te gek is voor de ultra-gekkies. En heeft hij helemaal geen 'vrienden' meer.

Dan denk je toch, als zo'n historische vriend zoals Jay Z echt een makker is, waarom helpt die Ye niet gewoon de psychische hulp te krijgen die hij duidelijk nodig heeft. Alle overgebleven ratten van het schip afgooien, en hem in bescherming nemen om hulp te vinden.

Maarja, dat is dan die wereld, niemand wilt hem redden want er is daar niets aan te verdienen.
TurboTon1973 @deknegt2 december 2022 11:42
Je weet niet wat er op de achtergrond gebeurt is aan mensen die hem hulp hebben aangeboden. Er is veel in het nieuws geweest dat mensen het geprobeerd hebben. Er is een grens aan wat je kunt aanbieden voordat je zelf er aan onder door gaat. Maar iemand moet wel voor de hulp openstaan. Zolang iemand niet onder curatele gezet is. Kan je hem niet dwingen.
WillySis @TurboTon19732 december 2022 15:04
Aangeboden hulp moet wel aanvaard worden.
Bij dit soort stoornissen is de persoon vaak de laatste die door heeft dat hij/zij eigenlijk niet meer zonder hulp kan. Dan nog is het vaak moeilijk om dat toe te geven.
Iemand onder curatele zetten is een zware stap en daarmee kan je uitspraken om sociale media niet eens voorkomen.
Verwijderd @TurboTon19735 december 2022 00:46
Ook in Nederland is het, al dan niet terecht, zo dat iemand niet zomaar onder curatele gesteld kan worden.

Er zal een rechter aan te pas moeten komen die zal moeten bekijken of hier sprake van kan zijn.

In het geval van de VS is het niet gek veel anders.

Het kost alleen heel veel tijd. En dat is wel een ding.
TurboTon1973 @Verwijderd5 december 2022 12:13
Dat weet ik,


En dat is ook terecht dat een rechter erbij moet komen zie als recent en bekend voorbeeld Britney Spears. Als het te makkelijk gaat dan word/kan daar misbruik van gemaakt.

Ik reageerde op iemand die verwijtend was naar zijn oude bekende vrienden die misschien geen hulp hebben aangeboden. Als een van zijn bekende vrienden dat aan de grote klok zou hangen dat die dat gedaan heeft of doet. Dan loopt die ook het risico dat hij allerlei verwijten over hem heen krijgt. Zoals hij probeert in een goed plaatje te komen door te zeggen ik heb dit of dat gedaan. Etc.

In zulke gevallen zijn er enkel maar verliezers. En het is moeilijk om het goed te doen.

Vandaar dat ik schreef dat zolang iemand niet onder curatele staat. Je niemand kunt dwingen. Om bv hulp te aanvaarden.
En terecht was één van de reacties, maar dan moet hij het zelf wel zien dat hij die hulp nodig heeft.
Dan kom ik weer terug op het verwijt dat bekende vrienden hem niet geholpen zouden hebben.
Als hij niet door heeft dat hij hulp nodig heeft. En je blijft dat aanbieden, dan kan dat ervoor zorgen dat je zelf een probleem met deze persoon krijgt. Zoals bv van het voorjaar dat hij Pete Davidson bedreigde toen die een relatie had met Kim. Die hielp hem dan wel niet. Maar je wilt hem niet als je vijand hebben.

Vorig jaar werd bekend en ik weet niet of dat waar is dat hij bv zijn medicatie niet slikte. De reden dat Kim Kardashian van hem is gescheiden schijnt te zijn dat hij haar hulp niet meer accepteerden.

Van de week zag ik een clip waarbij duidelijk werd een mogelijke reden duidelijk waar zijn aversie richting Joden vandaan komt. Hij heeft een Joodse arts gehad. Waarvan hij vond dat die zijn werk niet goed deed. En hem aan slechte medicatie hielp oid. Ik ben toen afgehaakt.

Ik probeer in zulke zaken het altijd van alle kanten te bekijken. Het zijn moeilijke situaties, voor zowel hem als zijn familie. Ik hoop dat hij snel goede hulp krijgt.

Edit zie de reactie van FlaffTweakr onder mij. Van 2-12 14:16 die verwoord het korter als dat ik dat doe.

[Reactie gewijzigd door TurboTon1973 op 22 juli 2024 15:40]

FlaffTweakr @deknegt2 december 2022 14:16
"Waarom helpt die Ye niet gewoon" is waarschijnlijk niet zo simpel. Als je je vriend er niet in herkent, die zijn eigen familie heeft waar het ook misloopt en hij bovendien slecht is voor je publiek imago (=job/inkomsten), moet je wel van erg goede wil zijn om dat te doen.

In hetzelfde huis wonen als iemand met een burnout (of depressie?) is uit eigen ervaring al heel zwaar. Ik kan het me niet voorstellen hoe vermoeiend het moet zijn om er emotioneel voor iemand te zijn die zichzelf een put graaft met de energie van een Duracell konijn.
Wim Cossement @FlaffTweakr3 december 2022 11:08
Die gast moet zijn medicijnen gewoon pakken en zich laten helpen. Hij heeft geld en weet ik veel wat genoeg om maar met zijn vingers te knippen en is gebeurd, dus ik heb niet zo veel meelij.

Dit is zelfs al geen first world problem meer want zo'n bekendheden leven gewoon ver boven de 1st world en daar zou men wel al moeten weten hebben wat de rol is van de media, al hebben die je ook wel bekend helpen worden is en zijn quasi al je vrienden gewoon op je centen uit.

En jammer wat jij meegemaakt hebt maar dat is niet op hem van toepassing, die gozer was altijd al een egotripper.

PS: ik ben zelf al 20 jaar rugpatiënt dus dat zorgt ook wel voor soms depressieve periodes omdat ganse dagen pijn hebben verwoestend kan zijn voor je gemoed en slik antidepressiva en volg nu al enkele maanden groepstherapie maar uiteindelijk ben je zelf voor het grootste deel verantwoordelijk voor hoe je er mee om gaat en je genezingsproces, maar ik vrees dat het bij mij voor het leven zal zijn.
Frame164 @deknegt2 december 2022 12:05
Wat in zo'n geval beter zou zijn als de media mensen met deze problemen niet meer op de voorpagina te zetten. Dan zullen de jaknikkers en kontenlikkers ook vanzelf minder worden en wordt alles weer wat realistischer.
Finniemc @deknegt2 december 2022 18:55
Dan denk je toch, als zo'n historische vriend zoals Jay Z echt een makker is, waarom helpt die Ye niet gewoon de psychische hulp te krijgen die hij duidelijk nodig heeft. Alle overgebleven ratten van het schip afgooien, en hem in bescherming nemen om hulp te vinden.
Als iemand die zelf mensen heeft zien ontsporen: op een gegeven moment moet je kiezen tussen je eigen mentale (en soms fysieke) gezondheid en die persoon.

Ieder mens heeft een breekpunt, als Ye geen hulp wil aanvaarden en zijn gedrag vreemder en extremer wordt stopt het gewoon.
Ontzettend @deknegt2 december 2022 12:02
dit soort misbruik heeft Just Jack een treffend liedje over geschreven genaamd "Stars in their eyes"
EldraziKlap @deknegt3 december 2022 13:59
Je weet niet hoeveel mensen proberen of hebben geprobeerd hem te helpen.

Iemand die niet geholpen wil worden, kun je niet helpen....
Sjekster @kaasboer092 december 2022 12:05
Precies dat. We moeten er gewoon geen aandacht aan schenken. Hij heeft gewoon hulp nodig, de constante aandacht die hij krijgt werkt alleen maar averechts.
Klauwhamer @SebasC882 december 2022 10:55
Er zijn legio mensen die al jaren de uitspattingen van Kanye als zodanig zien en benoemen -- en ze hebben gelijk. Het is een tragedie, die man. Hij heeft hulp nodig.
Enai @Klauwhamer2 december 2022 14:20
Waarom geven we deze kerel begrip en kansen enkel omdat hij rijk en beroemd is? Als jij of ik Hitler ophemelen, is ons leven ook afgelopen en kan het niemand schelen waarom we dit deden.
kabelmannetje @Enai2 december 2022 22:09
Het is menselijk om dit gedrag ten gevolge van zijn ziekte te zien. Dat onderscheidt ons (de meesten) van de beesten.
Klauwhamer @Enai2 december 2022 14:28
Wie geeft hem dan "kansen en begrip"? Veel mensen duiden wat hier aan ten grondslag ligt, en dat is niet meer dan een droge constatering zonder waardeoordeel. Het zou ook niet veel inspanning moeten vergen te begrijpen dat het voor iemand zoals Kanye West moeilijk is om juiste hulp te vinden. Als je rijk en beroemd bent ligt de dynamiek rondom hulpverlening iets anders: zie maar eens de juiste mensen om je heen te verzamelen die jou voorzien van onwelgevallige mededelingen (bijvoorbeeld rondom het wel of niet nemen van medicatie). Ik vind het juist goed dat men kijkt naar omstandigheden en context; dat zou men vaker moeten doen. Iets meer maatwerk in het vormen van een oordeel.
Benjamin- @Klauwhamer3 december 2022 21:31
Hij heeft 18,5 miljoen volgers op instagram, dat zijn toch wel echt serieuze hoeveelheden. Geen idee hoeveel dit op twitter was, maar zijn populariteit is duidelijk.
Tevens ondanks al deze gekkigheid, geven gekken zoals Musk hem gewoon ook weer de kans om meer zooi te delen.

Het mag duidelijk zijn dat hij veel te veel aandacht krijgt, ook via sites als deze. Gewoon boycotten en doen alsof hij niet bestaat.
SPee @SebasC882 december 2022 11:53
We leven nu in een wereld waar psychische problemen worden genormaliseerd.
Dus ipv te helpen maken we er een show van en wachten totdat de media weer met zijn nieuwe rant komt.
Frame164 @SPee2 december 2022 12:06
De afgelopen weken is er op BNR vaak een reclame te horen van een bedrijf dat contracten met bedrijven afsluit waardoor de medewerkers onbeperkte psychologische hulp kunnen krijgen. Als je dat nodig hebt dan is er iets anders aan de hand.
bzuidgeest
@Frame1642 december 2022 14:09
En toch werk ik ook bij een bedrijf dat een "Stress-coach" e.d. op afroep heeft en daar dik voor betaald. Gratis voor medewerkers, ga zo vaak als je wilt.

En wat betreft, "dan is er wat aan de hand". Dat klopt, ze erkennen dat ze te veel moeten doen met te weinig personeel en dat dit een zware wissel kan trekken op dat personeel. Het is goedkoper om mensen te helpen en leren zichzelf te managen dan om ze maar in te laten storten en jaren door te moeten betalen.

Ze proberen de oorzaak ook te fixen, maar voldoende capabel personeel vinden voor een betaalbaar bedrag is niet altijd makkelijk. En loyaliteit is ver te zoeken vaak, voor een tientje meer per maand is men al vaak weg.

Persoonlijk verdien ik liever iets minder, maar wel een bedrijf waar mensen elkaar kennen, om elkaar geven en samen lange termijn iets op willen bouwen, Beter dan met een stel dolkstekende topgraaiers.
Verwijderd @Frame1642 december 2022 15:01
Als je dat nodig hebt dan is er iets anders aan de hand.
Zoals chronisch personeelstekort wat enorme stress en moedeloosheid veroorzaakt in bijvoorbeeld de jeugdzorg? Of een samenleving waar je bedreigt wordt omdat je een dokter bent die vaccinaties geeft? Of een van de andere honderden redenen?

Dat jij iets niet begrijpt, wil niet zeggen dat een slecht iets is.
deknegt @SebasC882 december 2022 10:55
In plaats van dat mensen aan de noodrem hebben getrokken en die man de psychische hulp te geven die hij nodig heeft, hebben ze hem alleen maar gekker gepraat omdat hij veel geld verdiende en iedereen een graantje wilde meepikken.

Nu is hij helemaal van god los en zijn al zijn 'vrienden' verdwenen omdat hij te giftig is om nog mee geassocieerd te willen worden, en is hij te ver heen om nog te begrijpen hoe gek hij is geworden.

Als Alex Jones je verteld dat je van het padje bent en je psychische hulp nodig hebt, dan heb je de bodem ook echt bereikt.
lanarhoades @SebasC882 december 2022 12:11
Mensen met een bipolaire stoornis hebben een verhoogde kans op dementie, vooral als men hun medicatie niet slikt. Wellicht zitten we tegen de begin fase van opkomende dementie te kijken. Niet dat dementie iemand een antisemiet en racist maakt, maar wel dat bij iemand die altijd stiekem antisemitische en racistische gedachten heeft de dementie de filter heeft afgebroken.
preske @SebasC882 december 2022 13:05
zeg maar jaren.
wagmomma @SebasC882 december 2022 13:25
Hij schijnt wel ook een bipolaire stoornis te hebben. Geen excuus voor z'n gedrag overigens, maar ik vraag me echt af of we niet al maanden tegen een (bijna) ontspoorde psychiatrische stoornis zitten aan te kijken bij deze man.
Lijkt me net wel een excuus voor zijn gedrag. Maar deze man moet gewoon (gedwongen) opgenomen worden en een behandeling krijgen voor hij nog meer zelfdestructie aanricht.
bzuidgeest
@SebasC882 december 2022 14:14
"schijnt"
Dat klinkt gewoon als een fan excuus. Een manier om gedrag goed te praten dat eigenlijk totaal niet door de beugel kan.

Als deze man gediagnosticeerd word met een geestesziekte (door een professional), prima, geef hem hulp, en haal hem uit het publiek. Het zijn zware ziektes die van de geest.

Maar tot die tijd is het gewoon menselijk afval. Menselijk afval waarvoor excuus word gemaakt en goed word gepraat vanwege een paar liedjes of zo. bah.
betwetor @SebasC882 december 2022 14:31
Precies, ik moet al maanden aan de Southpark aflevering "Britney's new Looks" denken.
We zijn best barbaars bezig.
majetta @SebasC882 december 2022 15:40
Mischien wel mischien niet. ik zag de afgelopen dagen videos opduiken waarin hij glunderde dat hij onder een miljaren contract van adidas onderuit is gekomen in no time, zonder tussenkomst van in plaats van dat hij ging huilen dat hij een miljarden contract is misgelopen.

soms denk ik ook dat hij gestoord is, maar af en toe lijkt het alsof hij dondersgoed weet wat hij aan het doen is.
Conflixx @SebasC882 december 2022 20:32
Niet bijna en niet maanden.

Kanye is al jaren volledig ontspoord en psychotisch. Die knul moet hulp krijgen.
SebasC88 @fevenhuis2 december 2022 22:40
Weet niet waar je zo los op gaat. Heb het hier niet over censuur of mensen deleten of het zwijgen op leggen of verorderen wat normaal is. Hij heeft zelf in interviews hier over gesproken dus heeft weinig met hobbypsychologie te maken. En weet niet of je het hele interview hebt gezien, maar het is nou niet alsof hij hier een duidelijk gestructureerd verhaal over zijn mening verkondigt. Hij zit met een bivakmuts en op een gegeven moment met o.a. een schepnetje redelijk incoherent de ruimte in te bazelen naast de gast die jarenlang ouders van een schoolshooter heeft lopen vernachelen met z'n show.

Noemde het in dit geval meer omdat iedereen los op 'm gaat terwijl zijn geestelijke gezondheid best een aardige bijdrage kan leveren aan z'n huidige gedrag. De rest heb je er zelf bij gefantaseerd.
fevenhuis @SebasC883 december 2022 13:05
Ik geef duidelijk aan dat dit hele toneel spel gaat om het misbruik van censuurmacht.

Ik begrijp dat dit niet het juiste platform is voor discussies over vrije meningsuiting, maar waar nog wel?

Uw beschrijving van los gaan begrijp ik verder niet, mijn punten gaan over de misvattingen die mensen hebben over waar het hier nu over gaat en de grenzen van hun eigen kennis. Kennis die veelal vekregen is uit een eigen echo basement (met dank aan Google).

Dit hele verhaal gaat dus precies wel over censuur en een ieder die denkt dat Kanye West een nazi is, is zelf niet helemaal helder.

Ik heb het "interview" gezien en ik heb geen idee wat voor logica anderen gebruiken om het te interpreteren, voor mij is het duidelijk dat hij hier tegen alle VERBOTEN paaltjes aan trapt, juist omdat hij gecensureerd/gedelete is.

Ik kan nog even doorgaan over waarom hij een bivakmuts op moet doen om vrij te kunnen spreken, maar wellicht is dit nog allemaal te ingewikkeld.
MrFrans @fevenhuis4 december 2022 21:15
Leg eens uit waarom een bivaksmuts noodzakelijk is als we weten wie het is?
fevenhuis @MrFrans4 december 2022 22:44
Nee ik ga niet verder uitleggen over hoe bivakmutsen werken.

Wat wel wil zeggen is dat deze hele saga gaat over :

1. De sociale media site genaamt Parler ("to speak" als in 'speak easy') opgericht als antwoord op de bestaande censuur cultuur op sociale media sites. Een website die vervolgens gecanceled werd.

2. Kanye West een werelde befaamde artiest welke gecancelled is om zijn het uiten van zijn mening over bepaalde zaken. En die zelfs overwoog om zijn eigen sociale media site over te nemen (gemaand Parler) om nog zijn eigen mening over zaken te kunnen geven.

3. Een andere wereldbefaamt persoon onlangs een van de grootste sociale media sites heeft overgenomem om wat aan de losgeslagen censuur te doen.

4. Dat eerder een niet nader te noemen Ex(?)-President van de VS zijn eigen sociale media site heeft gestart omdat hij gecancelled is op de grote media sites.

5. Dat dit letterlijk het onderwerp van het hele artikel hier is.

6. Als ik mensen letterlijk hier op wijs dat mijn commentaar gecensureerd wordt en vermoedelijk als het even kan dat ik hier ook nog gecancelled wordt.

Maar hele internet volkstammen van amateur psygologen weten alles beter van waar het hier nu over gaat en zijn bereid een ieder te cancelleen die het onderwerp censuur en/of cancel culture aansnijdt.
Iblies @Cilph2 december 2022 10:48
Openbaar toegeven dat je Hitler wel mag en dat je Nazis aanbidt? Zelfs Alex Jones zou hem nog uitmaken voor gek.
Dit is dus gisteren gebeurt.

De vraag die gesteld moet worden is of die persoon wel helemaal in het hier en nu leeft.


Die was al niet helemaal stabiel, heeft in het verleden heel veel medicatie gekregen wat blijkbaar niet helemaal goed ging,
wat gesuggereerd wordt is dat die de medicatie niet meer inneemt en alternatieven zoekt/heeft met alle gevolgen van dien.


Of het klopt weet je nooit, maar vs/hollywood/medicatie is nooit een denderende combinatie geweest.


Begrijp ook niet dat media hem blijft uitnodigen terwijl hij duidelijk niet helemaal 100% is met bijbehorend verleden.
Oon @Iblies2 december 2022 10:49
Begrijp ook niet dat media hem blijft uitnodigen terwijl hij duidelijk niet helemaal 100% is met bijbehorend verleden.
Waarom begrijp je dat niet? Media is op zoek naar content, helemaal wanneer het controversiële personen zijn. Hoe minder stabiel iemand is, hoe interessanter voor de kijkers.
Cilph @Oon2 december 2022 10:51
Ye is dus de nieuwe Britney Spears, als het ware? Met een verwijzing naar de South Park afleveringen over haar.
Verwijderd @Cilph2 december 2022 13:16
Denk het wel idd. Alleen vond ik Britney eigenlijk nooit zo vreselijk van de rails, die leek me meer psychologische issues te hebben vanwege haar levensloop? Ye lijkt me meer een 'hardware'-falen - gaat daar iets niet goed onder zijn hersenpan. (but what do I know)
Stoney3K
@Oon2 december 2022 13:13
[...]


Waarom begrijp je dat niet? Media is op zoek naar content, helemaal wanneer het controversiële personen zijn. Hoe minder stabiel iemand is, hoe interessanter voor de kijkers.
Ik heb de media, met name de Amerikaanse media, dan ook nog nooit op integriteit of goede smaak kunnen betrappen.
Framoes @Iblies2 december 2022 18:58
Hij heeft de diagnose bipolair gekregen toen hij na een nood-opname ivm psychische problemen is onderzocht.

"de media" is een groot woord. De laatste uitspraken deed hij bij Alex Jones. Die is zelf ook compleet gestoord en zijn show is de allergrootste drek die er bestaat. Verder wordt hij gemeden. Iedereen ia klaar met hem.
MrMonkE @Cilph2 december 2022 11:09
Ik moet eens gaan inlezen in waar het met die gast is misgegaan. Openbaar toegeven dat je Hitler wel mag en dat je Nazis 's aanbidt? Zelfs Alex Jones zou hem nog uitmaken voor gek.
Daarom houdt ik van 'absolute free speech'.
Show yourself.. and we know who you are.
Speak your mind.. and we know WHAT you are.

Waar het is mis gegaan is dat deze man simpelweg psychisch ernstige problemen heeft. Altijd gehad. Er is heel veel shit wat hij gezegd is onder het tapijt geveegd onder het mom van 'hij is een gekkie'. Maar zelfs daar zitten schijnbaar -gelukkig- grenzen aan.
PinusRigida @Cilph2 december 2022 13:21
Het is voor rijke, talentloze en hersenloze mensen hip om o.a. holocaust te ontkennen, antisemitisch te zijn, te dweepen met nazi-uitschot als vrienden en een gooi te doen naar het VS presidentschap als republikeinse kandidaat of daar op z'n minst naar te hinten.

De gekheid ver voorbij, dit soort schadelijk achterlijke types zouden moeten gecolloqueerd worden i.p.v. steeds een forum te krijgen in de media.

[Reactie gewijzigd door PinusRigida op 22 juli 2024 15:40]

litebyte @Cilph2 december 2022 13:43
Ye, moet blij zijn dat hij niet begin jaren 30 geboren is en in nazi Europa verbleef...de nazi's hadden het niet zo op laten we het netjes zeggen...mentaal flexibelen, zeker niet van een 'minderwaardig ras'
n3z @Cilph2 december 2022 14:58
Hij was altijd al instabiel, maar het lijkt er nu op dat hij zijn medcijnen niet meer in neemt, maar ik ben geen psychiater dus het is een wilde gok.
Orgel @Cilph2 december 2022 14:58
Ik moet eens gaan inlezen
Niet doen hoor. Dat is juist wat die idioten willen en complete tijdverspilling
NoobishPro @Cilph2 december 2022 15:21
Dit is sowieso nogal een ding in de VS, hè. Alle machtige en rijken zijn volgens hun joden en de holocaust is volgens zo ongeveer de helft van de VS nooit gebeurd. 6 miljoen dode joden is onmogelijk, enz enz.

De ontkenningscultuur is daar erg sterk en vrijwel alles waarin ze schreeuwen over racisme en discriminatie, doen ze het in overdreven mate richting de joden. De Joden zijn geloof ik ook nog steeds wereldwijd het grootste slachtoffer van 'hatecrimes'. Absoluut schaamtelijk van 'Ye', maar ook bizar hoeveel mensen het vervolgens met hem eens zijn.

Dezelfde mensen die zeggen dat je de moderne mens niet mag aankijken voor zaken als slavernij, of christenen voor de crusades, moslims voor terrorisme, enz, zijn de mensen die vervolgens alles wat fout is in de wereld toeschuiven aan de joden, regelmatig om zaken welke zich wel of niet zouden hebben afgespeeld zo'n 1500-2000 jaar geleden. De holocaust was één grote leugen en Hitler was een held, zoals Putin Oekraïne is binnengevallen om kinderen te bevrijden die trafficked zouden worden voor de Biden familie.

Het is gewoon één groot circus en er is geen touw meer aan vast te knopen.
BobzT @Cilph2 december 2022 17:09
Helaas niet. Het was juist bij InfoWars dat hij weer eens die vuilnisbak van een smoel van m open deed.
Kansloos gewoon.
84hannes @Cilph2 december 2022 10:52
Zelfs Alex Jones zou hem nog uitmaken voor gek.
Als deze `transcript' enigszins betrouwbaar is, dan doet Alex Jones zijn best om Ye minder antisemitisch te laten klinken. Ik denk dat het best relevant is te weten wat iemand uitkraamt als die persoon een sociaal medium wil overnemen.
KANYE: "I don't care about Hitler. I love him. He seems like a cool guy, he had a really cool outfit, he was a cool architect. And he didn't kill 6 million Jews, that's factually incorrect."

JONES: "I think Hitler did target and kill some people."

KANYE: "I think Obama did."
Ik heb weinig zin om dit interview na te luisteren, maar als iemand anders wil fact-checken, graag.
Wolfos @84hannes2 december 2022 11:46
Ik heb maar een klein stukje gekeken maar het leek wel daarop ja. Let wel dat Alex Jones zelf een extreem rechtse complotaanhanger is, maar dit ging 'm duidelijk te ver.
84hannes @Wolfos2 december 2022 14:15
maar dit ging 'm duidelijk te ver.
Of, en dit is slechts theoretiserend: hij is net zo antisemitisch maar verstandig genoeg om dat niet zo uit te dragen.
burgt @Wolfos2 december 2022 15:09
Ik snap trouwens ook niet waarom Jones nog steeds uit kan zenden, je zou verwachten na die miljarden boete dat ze zijn studio apparatuur wel een keer in beslag zouden nemen (zal wel wel een keer gebeuren, na appeals, maar in de tussentijd blijft hij wel zijn platform houden).
3raser @84hannes2 december 2022 12:03
Ik heb delen gezien en Alex probeerde de woorden van Ye nog iets te temperen maar dan ging Ye er gewoon dubbel zo hard overeen. Keiharde holocaust ontkenning. Echt totaal gestoorde uitspraken die hij deed.
CopyCatz @Cilph2 december 2022 10:48
De man is mentaal niet in orde en zou daarvoor behandeld moeten worden. In die zin is het vrij absurd/tragisch/gevaarlijk you name it dat hij in staat is om de macht over een dergelijk platform over te nemen, en dat tweakers hier weer over bericht als zou het een zakelijke, rationele aankoop beslissing zijn.

Maar goed, hetzelfde geldt ook voor Trump, Musk en Baudet I guess.

[Reactie gewijzigd door CopyCatz op 22 juli 2024 15:40]

JAVE @Beakzz2 december 2022 11:12
Ye is bipolair. Dat is een mentale afwijking die te behandelen is. Dat staat los van 'anders denken'.
Helaas vind Ye dat de medicijnen zijn creativiteit beperken, en slikt hij ze niet (meer).

Hierdoor is hij behoorlijk labiel, en heeft hij blijkbaar geen filter. Het lijkt erop dat uiterst rechts in de VS daar misbruik van maakt.

Natuurlijk zijn er mensen met een andere visie dan ik.
Ik accepteer dat er mensen zijn die Hitler best OK vonden. Ik accepteer die mensen alleen niet.
Christiaan100 @JAVE2 december 2022 13:18
Ik lees in deze volledige thread best wel wat aannames over bipolaire stoornis. Een bipolaire stoornis is een stoornis die kan doorslaan richting depressie of manie (vaak omschreven als overdreven opgewektheid). Je hoeft trouwens om bipolair te zijn nooit een depressie door te hebben gemaakt (in ieder geval volgens DSM IV, weet niet wat DSM V erover zegt). Echter heeft iemand met een bipolaire stoornis ook kans om door te slaan richting een psychose.

Medicatie en behandeling van een psychiater helpen hierbij, maar het is een ontzettend complex samenspel van behandeling psychiater, opbouw medicatie en afbouw medicatie. Daarbij kan het ook nog aan iemands omgeving liggen en wat daarin gebeurt dat iemand manisch of depressief wordt. Om zomaar te zeggen dat het aan zijn medicatie ligt is heel makkelijk.

Ik las ook iets over dementie, maar die kans is bij hem vrij klein met zijn 45 jaar. Tuurlijk kan het, want in de geneeskunde is iets nooit 100% uitgesloten.
JAVE @Christiaan1002 december 2022 14:14
Zijn bipolaire stoornis is niet de reden dat hij een antisemiet/nazi verheerlijker is. Het is volgens mij wel de reden dat hij bij vlagen geen filter heeft tussen wat hij denkt en wat hij zegt.

Geen medicatie (willen) slikken maakt het in ieder geval niet beter dan uitzoeken welke medicatie wel helpt.
Christiaan100 @JAVE2 december 2022 19:08
Dit is wat kort door de bocht. Een normaal mens kan prima gedachten hebben die niet kloppen. Iedereen heeft wel eens gedachten om iets te doen wat niet mag of een gedachte die niet door de beugel kan. Dit wordt dan, zoals jij het noemt, weggevangen door dit filter. Dit filter kan zeker verdwijnen wanneer iemand ontremd en dan kan diegene deze gedachten opeens wel uiten waar hij het normaal altijd zelf onderdrukt zou hebben.

Met het laatste ben ik het eens, maar dan moet iemand wel in staat zijn deze afweging te maken. Het kan prima een uiting zijn van de ziekte dat hij medicatie weigert. Ook op een gegeven moment medicatie afbouwen kan in zekere situaties ook al kan iemand dan weer een episode krijgen.

/Edit. Deze comment betekent niet dat ik het eens ben met zijn uitspraken. Ook is het zonder volledige inzicht in zijn ziekteproces moeilijk te zeggen wat er gebeurd is. Maar ik vind het wel waardevol om te benoemen wat er kan gebeuren in geval van een bipolaire stoornis.

[Reactie gewijzigd door Christiaan100 op 22 juli 2024 15:40]

ninjazx9r98 @Christiaan1002 december 2022 16:33
Geen idee wat een kleine kans is volgens jou maar in Nederland zijn er ongeveer 15.000 met dementie op jonge leeftijd. Jong als in onder de 65 waarbij het meestal begint tussen de 40 en 65.
Christiaan100 @ninjazx9r982 december 2022 18:38
Zeker 15.000 mensen klinkt als een grote groep. Maar als je het vergelijkt met de hoeveelheid oudere mensen die het in totaal hebben is het minder dan 10%. Ook wat het beeld vertekent, is dat de groep van 40-65 ongeveer 33% van de bevolking uitmaken terwijl 65+ ongeveer 20% is.

Waar voornamelijk naar wordt gekeken bij of een ziekte een groot aantal mensen treft is de zogeheten incidentie. De incidentie wordt uitgedrukt in het aantal patiënten die een bepaalde ziekten krijgen per 1000 mensen. De incidentie van dementie van 60-64 is laag, dit ligt namelijk op 0,4 per 1000. In contrast met boven de 85 daar is dit 26,5 per duizend.

Neemt niet weg dat dit natuurlijk een ontzettend verschrikkelijke diagnose is om te krijgen op jonge leeftijd en welke aantal patiënten er ook aan lijdt dat het teveel is.
Beakzz @JAVE2 december 2022 11:27
Zelfde, maar ik doelde niet op Ye ;)
Janbraam @JAVE2 december 2022 18:42
Ye is bipolair.
Oh? Ben jij een dokter (lees: psychiater-achtig)? Heb jij hem gediagnosticeerd? Pas op met je stelligheid met jouw "is".
Natuurlijk zijn er mensen met een andere visie dan ik. Ik accepteer dat er mensen zijn die Hitler best OK vonden. Ik accepteer die mensen alleen niet.
Accepteer jij die mensen niet of hun visie? Als jij die mensen niet accepteert, zou daar een actief gevolg uit kunnen komen, zoiets als wat in oorlogen gebeurd is....

Edit: quotes

[Reactie gewijzigd door Janbraam op 22 juli 2024 15:40]

Pietervs @Sloeber2 december 2022 11:57
Positief uitlaten over Pol Pot is prima, de USSR ophemelen is prima, posters van Mao in je kamer is prima, maar oh wee als je ook maar iets over de man met de snor zegt.
Geen idee in wat voor kringen jij verkeert, maar als iemand Pol Pot, Mao of de USSR ophemelt in mijn vriendenkring wordt die toch wel fors uitgelachen. Op zijn minst.

En nee, belachelijk gemaakt of monddood gemaakt worden omdat je Hitler vereert heeft niks te maken met een gebrek aan vrijheid van meningsuiting, maar alles met een gebrek aan educatie. Van degene die Hitler denkt te moeten vereren.
Patriot @Sloeber2 december 2022 12:26
Positief uitlaten over Pol Pot is prima, de USSR ophemelen is prima, posters van Mao in je kamer is prima, maar oh wee als je ook maar iets over de man met de snor zegt. Het is hypocriet en toont dat de meeste mensen helemaal geen vrijheid van meningsuiting willen.
Wat bedoel je precies met 'is prima'? Want je doe nu een beetje alsof het wordt aangemoedigd om te koop te lopen met het goed vinden van (bijv) de USSR. Het getuigt ook niet van heel veel verbeeldingskracht als je je niet kunt voorstellen dat de meeste mensen positieve uitspraken over bijvoorbeeld de USSR minder stuitend vinden, simpelweg omdat ze zelf de directe associatie met het massaal uitmoorden van mensen niet hebben bij dat onderwerp ook als die er feitelijk wel is. Net als dat mensen een positieve uitspraak over Pol Pot niet zo snel iets zal interesseren; het grootste deel van de mensen kijkt je glazig aan als je begint over de Khmer Rouge, dat kennen ze hooguit nog uit wat stoffige geschiedenisboeken op de middelbare school.
TweakTwitch @Sloeber2 december 2022 16:44
Vincent van Gogh die zijn eigen oor afsneed, is naar mijn mening ook een beetje vreemd. Toch zijn zijn schilderijen best wat waard.

Ik maak me ook best zorgen om "Ye" zijn gezondheid. Was dat niet een ander woord voor God? Of iets in die richting. Yawe, of nog ouder. Zou ik even moeten opzoeken, maar ik dacht dat hij dat daarmee bedoelde.
Musk narcisme er zullen geheid trekjes zijn. Maar dat kan iedereen vertonen. Als je maar niet in het spectrum narcistische persoonlijkheidsstoornis valt. Dat is als je veel punten bezit. Iedereen heeft wel een of meerdere narcistische trekjes. Heb tot nu niet veel tegen hem, eigenlijk vrij weinig. Maar dat komt waarschijnlijk omdat ik meer dan titels van nieuwsberichten lees en complete interviews heb bekeken, in plaats van 30 seconden aan informatie een mening op baseer. Trump is wel een tekstboek narcist. Daar ben ik redelijk van overtuigd. Of maakt misbruik van andere mensen en dan kom je toch weer terug bij het feit dat een "Normaal" mens zoiets niet zal doen.

En het is natuurlijk weer eens politiek gemaakt, dus er is een kamp standaard weer tegen, en een kamp weer voor. En argumenten maken ze verder weinig uit.

De een zijn bubbel laat positieve dingen zien, de ander zijn bubbel weer negatieve dingen zien.
Wat ik probeer te doen, is naar dingen kijken die me eigenlijk raken, of boos maken, lekker twijfelen aan mijn eigen overtuigingen.
En beseffen dat er meerdere wegen zijn en meer dan genoeg ideeën voor iedereen.

Maar de dag dat we helemaal niet meer naar elkaar luisteren daar maak ik mij persoonlijk wel zorgen om.

Ik kom al bijna 15 jaar op Tweakers. Ik ben nu 28, en het is een site waar ik zoveel door heb geleerd, (zeker de reacties van mensen die daadwerkelijk hun vak verstaan) en dat in een gezonde discussie laten zien ook.

Maar tegenwoordig staan hier ook politieke dingen op en zie je weer giftige discussies ontstaan. Dat was naar mijn beleving vroeger anders. Naar mijn mening redelijk begonnen toen nu.nl een tijd geen reageermogelijkheden had en tweakers begon te adverteren op de radio ens de giftige reacties tenminste. Dus het "nu volk" zo noem ik ze dat nou niet echt bepaald bekend staat om goede discussies maar meer gespui. Mijn persoonlijke mening trouwens. Is het hier erg veranderd. Ik lees het veel, maar ik zie de sfeer hier achteruit gaan, en dat vind ik erg jammer. Ik hou van deze website, de communitie en de artikelen die erop geplaatst worden. Ik vind het jammer dat ze nu ook onderdeel zijn geworden van dezelfde tak als zo een beetje alle andere nieuwssites. Dat hoeft niet perse slecht te zijn, maar je krijgt natuurlijk wel sneller een eenheidsworst

Verder hoop ik dat we er uit kunnen komen. En ik durf eerlijk toe te geven, ik heb niet altijd gelijk. Ik zit er vaak genoeg naast, maar naar mijn mening zijn we imperfecte wezens, en mogen we fouten maken. En moet dat ook zo blijven. We kunnen niet altijd gelijk hebben. En dat hoeft ook helemaal niet. Ik hoop dat deze site nog wat goeds blijft want het is nog lang niet zo slecht natuurlijk. Maar ik zie het wel met mijn eigen ogen achteruit gaan. En dat vind ik echt heel jammer.

Ik wens jullie allemaal een fijne avond. En laten we een beetje aardig voor elkaar blijven, ook al denken we anders. Dat zou geen probleem moeten zijn. Als we verdeeld zijn, verliezen we uiteindelijk allemaal.
thias88 @Sloeber2 december 2022 13:23
Dat komt omdat mensen gehersenspoeld zijn zonder het zelf te weten. Elke vorm van zelf kritisch nadenken is eruit. Gewoon de meute volgen en de morele high-ground claimen over iedereen die wel zelf conclusies durft te trekken.

Diezelfde mensen beseffen ook niet dat ze 'iets' geloven. Bijvoorbeeld de mentale toestand van Ye. Wie weet nu of dat wel of niet waar is?! Alleen Ye zelf en zijn directe echte close friends die het beste met hem voor hebben. Zijn vijanden zullen het inderdaad wel over die boeg gooien.
Ik WEET het in ieder geval niet! Ik geloof het niet, maar hey! who knows, I don't care.
PinusRigida @Sloeber2 december 2022 13:34
...

Positief uitlaten over Pol Pot is prima, de USSR ophemelen is prima, posters van Mao in je kamer is prima, ....
Hahahahaha, LOL!! is dat hoe extreemrechts aan hun achterban uitlegt hoe ze aan linkerzijde zijn?! prrrrrraaaaahaahahahahahahaaaa... yep, jaja, volop posters van Mao, Pol Pot en andere massamoordenaars omdat ze toevallig rood waren, zeker geloven!! 8)7

Het illustreert mooi de cognitieve dissonantie van rechts en hoe ze over mensen buiten hun bubbel denken en hoe effectief propaganda en misinformatie is bij mensen die niet (in staat zijn om) verder na (te) denken.
...al even absurd als de rest van je whataboutistisch betoog, het lijkt wel het draaiboekje van de NSV, maar dan voor de "byzondere" leerlingen.
PinusRigida @MrNiCeGuY775 december 2022 09:53
Er zijn heel veel hoogwaardigheidsbekleders die stilletjes fan van het communisme zijn. Ik denk dat hij dat hiermee bedoelt. Zoals Jan Marijnissen vroeger ook met het boekje van Mao in zijn hand liep.
Heb je zo nog voorbeelden of beperkt "heel veel" zich tot Jan Marijnissen?
Je uitleg verder over cognitieve dissonantie zou net zo goed slaan op jullie
Wie, "links"?
Ik reageer nochtans niet vanuit politieke overtuiging maar vanuit feitelijke vaststelling. Het is helaas al lang duidelijk dat het aandeel 'dangerous idiots' aan rechterzijde nogal overweegt, daar leveren ze zelf dan ook telkens bewijs voor door in de media de meest idiote en scheve uitspraken te doen, point in case: artikel hierboven is er alweer eentje van. Kan goed zijn dat die kerel psychische problemen heeft... maar hou dit soort gasten dan weg van camera's en micro's voordat ze onvermijdelijk zichzelf alweer in de voet schieten... ...of erger, een massa gewapende idioten te been brengen om een staatsgreep te plegen bvb...
eigen interpretatie van hoe rechts is. Daarbij leven die mensen ook in een bubbel want hun weten zo goed wat ook de rechtsen denken.
Nope... heeft niks met "eigen interpretatie" te maken: zoals ik hiervoven al zei: het zijn feitelijke vaststellingen van wat ze zelf -letterlijk- komen vertellen in allerhande media om populariteit te oogsten bij gelijkgestemde simpletons waarvan we allemaal weten dat er veel zijn. Ze maken het m.a.w. verdomd makkelijk om hen te peilen, ze gooien zelf hun maskers af en laten weinig te 'interpreteren' over als ze dingen komen vertellen als 'de Holocaust was een hoax', terwijl ze bewezen nazi-sympathisanten lopen te paaien en hen zelfs 'vrienden' noemen.
Het gaat al mis dat de een naar de ander wijst. Het typische verdeel en heers zeg maar. Geef het volk brood en spelen.
Again nope: wijzen naar de ander is zelfs noodzakelijk als die ander gevaarlijk idiote dingen komt vertellen. Net zoals ik verwacht dat men naar mij wijst als ik Mao of Pol Pot of Stalin zou lopen te verheerlijken. Het is in ieders belang dat dit soort uitspraken én diegenen die ze doen, aangewezen worden en afgerekend worden op hun complete incapaciteit om ooit om-het-even-welke vorm van macht of autoriteit over anderen te kunnen bekomen, zoals ...goh... pakweg presidentschap van de machtigste natie ter wereld... Ik denk dat we wel allemaal een voorbeeld gezien hebben van hoe de rechtstaat verkracht kan worden als bonobo's met het brein van een amoebe aan de macht komen, dezelfde bonobo die nu alvast -alweer- on-camara loopt te beloven dat ie de grondwet wil aanpassen -in zijn voordeel natuurlijk- omdat hij de emoties heeft van een kleuter dat 'n spelletje verloren heeft (en er zelfs jaren later nog niet over is geraakt)... toch raar dat heel de partij die steeds loopt te roepen over de heiligheid van de artikels in de grondwet, nu in alle talen zwijgt als er door hun eigen leider geroepen wordt om diezelfde grondwet aan te passen?

Bij deze kan ik dit korte filmpje warm aanraden over wat de gevolgen kunnen zijn als men stupiditeit niet aanwijst, veroordeelt en ermee afrekent.
https://youtu.be/ww47bR86wSc

[Reactie gewijzigd door PinusRigida op 22 juli 2024 15:40]

PinusRigida @MrNiCeGuY776 december 2022 10:29
Een leuke discussie voor een donkere avond met een glas cognac.
Idd... Proost alvast!
LurkZ @pcrepairworld2 december 2022 13:49
Dat schrijft Jave niet.
Hij/zij erkent dat er Hitler groupies waren. Maar Jave verwerpt die groupies.
ZinloosGeweldig @pcrepairworld2 december 2022 16:18
Ik accepteer dat er mensen zijn die niet zo goed kunnen lezen, en accepteer die mensen zelf zelfs ook, dus ik zal het je even uitleggen.

Het feit dat die mensen bestaan accepteren en die mensen zelf accepteren zijn totaal verschillende dingen.

Dat je moet accepteren dat er mensen die Hitler OK vinden bestaan lijkt me logisch. Het niet accepteren daarvan zou gewoon het ontkennen van een feit zijn.

Maar waarom denken zoveel mensen dat vrijheid van meningsuiting betekent dat je geen oordeel mag hebben over mensen met bepaalde denkbeelden? Dat is net zo goed een mening die geuit mag worden.
CopyCatz @Beakzz2 december 2022 11:06
"anders denken" is iets anders dan mentaal instabiel, maar jouw reactie geeft al aan dat er tegenwoordig meer mensen vinden dat er gewoon een platform moet zijn voor mentaal instabiele personen die vinden dat complete rassen mogen worden uitgesloten of uitgeroeid. Is dan in ieder geval weer een soort van oplossing voor het klimaatprobleem omdenk ik dan maar.
Patriot @CopyCatz2 december 2022 11:27
"anders denken" is iets anders dan mentaal instabiel, maar jouw reactie geeft al aan dat er tegenwoordig meer mensen vinden dat er gewoon een platform moet zijn voor mentaal instabiele personen die vinden dat complete rassen mogen worden uitgesloten of uitgeroeid. Is dan in ieder geval weer een soort van oplossing voor het klimaatprobleem omdenk ik dan maar.
Je hebt het er zelf niet echt beter op gemaakt door in ieder geval Trump en Musk onder dezelfde noemer te gooien (Baudet geloof ik ook wel). We kunnen van ze vinden wat we van ze vinden maar mentaal ziek zou ik ze niet noemen.
Stoney3K
@Patriot2 december 2022 13:16
[...]


Je hebt het er zelf niet echt beter op gemaakt door in ieder geval Trump en Musk onder dezelfde noemer te gooien (Baudet geloof ik ook wel). We kunnen van ze vinden wat we van ze vinden maar mentaal ziek zou ik ze niet noemen.
Je kan ook niet met droge ogen beweren dat die twee een onbeschadigd beeld van de wereld hebben. Misschien dat ze niet mentaal ziek zijn, maar ergens ontbreken er toch nog 1 of 2 schroefjes anders zou je de beslissingen die ze nemen niet maken.
bveldkamp @Patriot2 december 2022 11:43
mentaal ziek zou ik ze niet noemen.
Ik ben geen expert, dus of deze personen echt een diagnose zouden krijgen weet ik niet. Maar met name bij Trump en Musk ga je toch al snel aan narcisme denken.
Patriot @bveldkamp2 december 2022 12:09
Het probleem daarin is een beetje de scheiding tussen narcisme (waar je het over hebt) en de feitelijke persoonlijkheidsstoornis (waar je naar linkt). Dat iemand narcistisch is, wil niet direct zeggen dat ze aan de persoonlijkheidsstoornis leiden. Dergelijke stoornissen zijn in feite de extreme gevallen van verder relatief doorsnee persoonlijkheidseigenschappen. Dus als je de expertise niet hebt om zo'n diagnose te stellen, vind ik ook dat je dat niet impliciet toch moet gaan doen.
bveldkamp @Patriot2 december 2022 12:13
Dat is dus ook precies wat ik niet doe
Patriot @bveldkamp2 december 2022 12:22
Pwoah, daar ben ik het toch niet helemaal mee eens. Zeggen dat iemand nogal narcistisch is is tot daar aan toe, maar dat direct koppelen (in dit geval toevallig ook letterlijk) aan een narcistische persoonlijkheidsstoornis is precies wat ik bedoel. Zo'n disclaimer erbij dat je er de papieren niet voor hebt doet daar m.i. niets aan af.
bveldkamp @Patriot2 december 2022 12:42
Gelukkig is dit geen psychiatrisch forum, dus we kunnen speculeren wat we willen, met of zonder disclaimer. Of het waar is zullen we waarschijnlijk nooit weten

[Reactie gewijzigd door bveldkamp op 22 juli 2024 15:40]

bveldkamp @Caelestis2 december 2022 12:14
Jaloers op Musk? Eerlijk waar, geen moment.
bveldkamp @Caelestis2 december 2022 13:02
Nee hoor, ik heb Musk nergens voor uitgemaakt, alleen gezegd waar je mogelijk aan zou kunnen denken. Meer dan dat bedoel ik er niet mee.
Beakzz @CopyCatz2 december 2022 11:26
Het was misschien niet duidelijk in mijn reactie, maar ik had het over de namen die je er bij sleepte. Niet over Ye en zijn Hitler opmerking.
ZinloosGeweldig @Beakzz2 december 2022 11:37
Misschien eens accepteren dat er mensen zijn die anders naar deze wereld kijken of je het er nou mee eens bent of niet?
"Accepteren dat dat zo is" is iets anders dan "je bek er over houden en je eigen mening daar niet over uiten".
Beakzz @ZinloosGeweldig2 december 2022 11:44
Het zal wel mijn persoonlijke irriatie zijn, maar meningen worden de laatste tijd als enige waarheid gebracht. Ik ben er juist voorstander van dat iedereen zijn eigen ideeën heeft en met elkaar bespreekt. Zo zijn we gekomen waar we zijn als mens. Maar ik vind is daar een prachtige toevoeging voor in plaats van het zit zo en daarmee uit.
ZinloosGeweldig @Beakzz2 december 2022 12:18
maar meningen worden de laatste tijd als enige waarheid gebracht.
Ben ik het niet mee eens, waarom zei je niet dat jij vindt dat meningen de laatste tijd als enige waarheid gebracht worden? :+

Beetje flauw natuurlijk, maar hopelijk is het punt duidelijk: het ontbreken van de woorden "ik vind" maakt nog niet dat iemand stelt dat ze een onafdingbaar feit brengen. Ik kon namelijk perfect interpreteren aan jou reactie, dat dit een visie van jou is.
oef! @Beakzz2 december 2022 11:06
Een bipolaire stoornis / manische depressie is niet een kwestie van "andersdenkend" zijn. De man berokkent zichzelf en zijn omgeving schade.
Schway @Beakzz2 december 2022 19:07
Er zijn grenzen. Altijd al geweest in een samenleving, want zo leven we samen.

Zie het als een groepkinderen dat met lego of duplo speelt. de één maakt het een huis, de ander een boot.
En dan krijgen ze ruzie omdat de één beter is dan een ander. Daar zit je punt dat je 'andersdenkenden' niet niet in een stramien laten lopen. Iedereen mag bouwen wat ie wil met lego en er is niets goed of fouts.

Waar we de grens trekken is het kind dat de lego blokjes in de open haard gooit. Als we die zijn gang laten gaan zitten straks alle kindjes zonder lego.
Dat is ook het paradox. moeten we iedereen een platform geven? Ook de intoleranten?
Mathijs22 @Beakzz2 december 2022 11:28
Geloof jij echt dat hij alleen 'anders denkt' en niet vrij ernstige geestelijke problemen heeft?
Dan heb ik ook mijn twijfels over jouw vermogen om hier een redelijke oordeel over te geven.
ZinloosGeweldig @Beakzz2 december 2022 11:33
Oke, dan twijfel ik over jou vermogen timestamps te interpreteren...
ZinloosGeweldig @Beakzz2 december 2022 12:22
en dat je alles moet uitspellen.
Je klaagt zelf over het feit dat mensen die heel duidelijk een visie van zichzelf delen, daar niet de expliciete bewoording "ik vind" bij gebruiken...
Simkin @Cilph2 december 2022 10:48
Context: https://www.reddit.com/r/...ye_seek_help_immediately/
johnkessels87 @Simkin2 december 2022 12:08
Ik heb er naar gekeken maar echte context haal ik hier niet uit. Hooguit een stukje vermaak waar juist de context mist.
gamezfreak @Cilph2 december 2022 11:21
Er zijn slechts een aantal dingen die o.a. door Hitler wel goed zijn uitgevoerd en waarbij wij tot op heden nog gebruik van maken; namelijk de kindertoeslag, een auto voor het volk (vandaar de naam VolksWagen) en de bouw van grote wegen. Daarna houdt het wel op met de goede dingen.
Op National Geographic zijn er interessante programma's die dieper op die periode in gaan, dan zie eigenlijk dat wij veel meer dingen gebruiken, die destijds zijn uitgevonden dan wel ontwikkeld.

Nu is Ye niet bepaald de type die onafhankelijk iets onderzoekt, maar net zoals Trump van alles en nog wat roept zonder de feiten bij te zetten. Met als gevolg dat zijn achterban alleen in zijn statements geloofd en niet zelf nadenkt.
Daarnaast zijn grote beroemdheden altijd rolmodellen, dus kopiëren mensen vaak het gedrag van hun rolmodellen, zodat ze zich kunnen "identificeren" met hun idool.

Het internet / media heeft helaas een grote nadeel, dat mensen direct iets geloven als persoon X iets zegt. Vandaar dat er op het internet een te grote verdeeldheid is over allerlei zaken en dat iedereen elkaar de schuld geeft, zonder zelf eerst te onderzoeken. Er bestaat ook zoiets als je gezonde verstand gebruiken en met een kritische oog op de omgeving kijken.

Kortom, prima als je een mening hebt, maar niet iedereen hoeft of wil die mening horen. Soms is het beter om dat voor jezelf te houden i.p.v. over de daken te gaan schreeuwen.
_Pussycat_ @gamezfreak2 december 2022 13:49
Hij heeft ook nog de eerste dierenbeschermingswet in Duitsland ingevoerd. Maar verder me ook niks goeds in.

Uiteraard compenseert dat niets van zijn massamoorden en oorlogen. Alleen een interessant feitje dat hij dieren beschermen wilde maar tegelijkertijd miljoenen mensen om zeep hielp.
Rub3s @Cilph2 december 2022 11:34
Zelfs Alex Jones zou hem nog uitmaken voor gek.
Klopt :+ https://www.reddit.com/r/...ye_seek_help_immediately/
Tivoler @Cilph2 december 2022 11:47
Je verdoet je tijd aan zo'n iemand... tenzij hij echt gevaarlijk gaat worden. Dan is oppakken en vastzetten een simpele maar directe oplossing trouwens, scheelt ook weer tijd.
lDDQD @Cilph2 december 2022 12:15
Hij geeft gezegd dat de Nazis ook goede dingen konden / deden.
Clementine @Cilph2 december 2022 12:22
moah; hij zat toch echt in de infowars studio gisteren MET Alex Jones (was puur nieuwsgierig; heb niks met die mensen).

Anyway het is al jaren publiekelijk bekend dat Kanye bipolair is en z'n medicijnen gewoon niet neemt. Ik ben geen dokter en weet niet of je alles onder die ziekte kan scharen uiteraard.
Jay47 @Cilph2 december 2022 18:16
Gast is gek, ging zelfs Hitler prijzen.
RogerWilco2 @Cilph3 december 2022 00:14
Volgens mij spoort hij al heel lang niet.
ProvideInRoot @Cilph3 december 2022 07:42
Als je de docu op Netflix kijkt (Jeen-Yuhs) dan krijg je een aardig idee wanneer het mis begon te gaan. Sowieso een aanrader om te kijken
Polderviking @Cilph3 december 2022 12:30
Zonder me als een bureaustoel psycholoog op te stellen, denk ik dat hij mentaal gewoon niet alle knikkers in zijn buideltje heeft.

Waar het meer in zit is dat er nog steeds mensen bakken met geld aan verdienen hem dus blijft de waanzin rond deze vent zicht ook gewoon opstapelen.
Voor hulp moet hij o.a. uit het publieke oog verdwijnen, en dat gaat natuurlijk niet gebeuren.

Bruce Willis is een ander recent voorbeeld van iemand die veel te lang in de running gehouden met behulp van de mensen om hem heen, ondanks duidelijke signalen dat er mentaal grote uitdagingen zijn door zijn medische toestand.

Als je een stapel geld voor mensen neerzet zien ze de problemen er achter niet.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 22 juli 2024 15:40]

PVDK007 @Cilph3 december 2022 16:14
Ik hoef alleen maar een artikel te kopiëren wat echt op waarheid gebaseerd is:

Source: Forbes

So what jobs are most attractive to psychopaths? Here's the list, originally published online by Eric Barker:

1. CEO
2. Lawyer
3. Media (Television/Radio)
4. Salesperson
5. Surgeon
6. Journalist
7. Police officer
8. Clergy person
9. Chef
10. Civil servant

Nu heb ik bij Tweakers het gevoel dat er een uitzondering is op de regel als het gaat om functie 6. Ik zie @arnoudwokke of @WoutF niet achter Justin Bieber aanrennen voor een interview :P
JurGor @Cilph5 december 2022 14:01
Fijn dat velen zijn waanzin onderkennen.

Maar dat maakt Ye niet minder gevaarlijk. Het gevaar van Ye zijn de volgers, de mensen die naar hem luisteren en hem gelijk geven. Om wat voor reden dan ook.

De nazi's zijn terug, ze groeien in aantal, zoals altijd gevoed door ontevredenheid en propaganda die de schuld aan joden, buitenlanders en wat al niet meer geeft.
Juggernaut1987 @Cilph2 december 2022 12:42
"Zelfs Alex Jones" klinkt wat minachtend. Zeker als je bedenkt dat Jones Ye op zijn uitspraken heeft aangesproken en hem verzocht heeft die uitspraken terug te trekken. Ye wilde dat niet.
Cilph @Juggernaut19872 december 2022 12:53
Natuurlijk is het minachtend. Alex Jones is een malafide gek die geld verdient aan het leed van anderen. Minachtend is nog te lief met het gebrek aan respect en empathie wat ik voor die man heb.

[Reactie gewijzigd door Cilph op 22 juli 2024 15:40]

coolkingler1 @Cilph2 december 2022 14:39
Er zijn zo veel ultra-rechtse gekke die respect eisen voor hun gestoorde idolen tegenwoordig inderdaad, treurig.
deknegt @Cilph2 december 2022 10:50
Altijd al fragiel geweest, maar omgeven met ja-knikkers en andere slangen die hem naar zijn bek praten om mee te pikken van zijn talent. En uiteindelijk is hij in zijn eigen verafgoding gaan geloven en dan ook nog zig laten gekpraten door complotwappies.

Het is dat hij stinkend rijk is, maar eigenlijk is het gewoon een gigantisch zielig mannetje die helemaal van god los is. En er is niemand in zijn omgeving die het correcte doet en hem gewoon naar een psychiater stuurt en hem in een instituut zet.

Die man heeft gigantisch grote psychische problemen, en de rare streken zijn alleen maar goedgepraat in het verleden waardoor die alleen maar meer waanbeelden kreeg. Tot een maandje geleden waar hij helemaal het verstand verloor met zijn uitspraken, en hij nu zelfs door de grootste wappies zoals Alex Jones aan de kant word gezet.
PinusRigida @deknegt2 december 2022 13:51
...van zijn talent...
Niks mis met heel je reactie, alleen 'talent' zou ik toch ook tussen driedubbele aanhalingstekens zetten. }>

...tenzij je het over z'n talent om steeds boos te kijken hebt natuurlijk. :D
kabelmannetje 2 december 2022 12:33
Uit Trouw:

Donderdag prees de rapper in een uitzending van het extreemrechtse platform Infowars nog Adolf Hitler en de nazi’s. Ook deed hij diverse antisemitische uitspraken. Zo zei hij onder meer dat ‘Hitler goede dingen heeft gedaan’ en dat ‘we’ moeten stoppen met ‘het beledigen van de nazi’s’. Op een ander moment zei de rapper: ‘Ik hou van Hitler.’
Loller1 @kabelmannetje2 december 2022 13:57
Das was trouwens een interview waar Nick Fuentes (een white supremacist) ook bij was en glimlachend stond te knikken. Het beste? Alex Jones was *duidelijk* zeer onconfortable en probeerde de conversatie steeds weg te sturen van de Nazi's en iedere keer maakte West het alleen maar erger.
LurkZ @kabelmannetje2 december 2022 14:37
Zou Ye niet weten dat mensen met zijn huidskleur ook op het Untermenschen lijstje van Adolf stonden?

Doet me denken aan een scene uit ''Prison Break'.
De Hitler adepten waren driftig bezig met een Bijbelstudie; zegt Michael "Je weet toch dat Jezus een Jood was?". :)
weebl 2 december 2022 10:52
Ik denk dat de media voorlopig even moet stoppen met deze man een podium te geven. Het gaat mentaal niet goed met hem en ik denk dat al deze aandacht niet helpt. Hij heeft echt hulp nodig en hopelijk kan ie zich daar op richten in plaats van op dit soort zaken.
deknegt @weebl2 december 2022 10:58
Das een beetje de dubbelheid van de media. Dat zag je ook toen Britney Spears de kluts kwijt was, alleen maar een camera in het gezicht drukken en niet de privacy geven om hulp te krijgen/zoeken. Er is altijd wel iemand smerig genoeg die iemands diepste dal ziet als een manier om geld te verdienen.

Kanye West is heel ziek in het hoofd, en wat hij zegt is niet goed te praten, en het is een volwassen (en stinkend rijke) man, maar die gast moet gewoon opgenomen worden en psychische hulp krijgen.
MrMonkE @deknegt2 december 2022 11:14
Britney. Een van de treurige exponenten van de Disney kind-ster school. Moet je eens kijken hoeveel van deze ex Disney-kid stars tv niet helemaal top in de hersens zijn. Gewoon gesloopt door Disney.

Sowieso denk ik dat Kanye soms gewoon onder curatele moet. Maar omdat hij veel macht heeft -doordat hij de geldmachine in het hele circus is- denk ik dat er veel pluimstrijkers rond hem zweven.

[Reactie gewijzigd door MrMonkE op 22 juli 2024 15:40]

eternia16 @deknegt2 december 2022 12:28
Wat hij zegt is niet goed te praten, maar iemand die minder toerekeningsvatbaar is kan je moeilijk verantwoordelijk ervoor houden.

Het is in mijn optiek gewoon een jammerlijke situatie.
SinergyX
@weebl2 december 2022 12:17
Maar juist deze mensen geven de hits, hoe fout/slecht/dom/anders je bent.. als er hype is, is er nieuws.
vanaalten 2 december 2022 10:59
Wat mij betreft is Ye niet het probleem of het meest interessante. Wat ik veel zorgwekkender vind:
"Parler has over 20 million registered users, and just 40,000 daily active users"
(bron)

Ye is slechts 1 persoon die - mijn mening - een beetje apart denkt. Dat er nog 20 miljoen anderen zijn vind ik pas echt zorgwekkend.
Shamalamadindon @vanaalten2 december 2022 11:42
Die 40k zijn nog zorgwekkender. Aan de ene kant heb je daar je Crowder, Tim Pool, Milo Yianogwat, etc. Maar daar heb je ook de hardcore in zitten. Het soort mensen die groepen zoals https://en.wikipedia.org/wiki/The_Base_(hate_group) oprichten.

Dat zijn tienduizenden potentiële "lone wolves".

[Reactie gewijzigd door Shamalamadindon op 22 juli 2024 15:40]

Loller1 @Shamalamadindon2 december 2022 14:00
En dan heb je nog The Donald waar ze na gisteren hebben besloten dat van Hitler houden nu wel mag.
MSalters @vanaalten2 december 2022 11:50
20 miljoen andere accounts - maar hoeveel daarvan zijn personen? Ik vermoed dat het bot-probleem op Parler groter is dan op Twitter.
Therealest 2 december 2022 10:54
Zag dat hij ook weer van twitter gebanned is. 8)7
Anders @Therealest2 december 2022 12:14
Gelukkig maar denk ik dan, maar je kunt je wel afvragen wat Musk nou precies wil. Want jezelf betitelen als "Free Speech Absolutist" en vervolgens Ye van je platform schoppen omdat ie een hakenkruis post, is redelijk met elkaar in tegenspraak. Laat Musk dan die free speech-borstklopperij achterwege laten. Hij verzet enkel de piketpalen qua moderatie, meer niet.
Klauwhamer @Therealest2 december 2022 10:58
Yeah, wat ook weer hilarisch is ten opzichte van het legertje Musk-sycophanten: Musk zou hoogstpersoonlijk FrEeDoM oF SpEeCh weer herstellen, tot groot verdriet van de LiBerAl wOkIeS. Nu heeft Musk hoogstpersoonlijk Kanye West van Twitter getrapt. Ben benieuwd hoe men dit gaat rationaliseren.
MC Taz Man @Klauwhamer2 december 2022 12:18
Yeah, wat ook weer hilarisch is ten opzichte van het legertje Musk-sycophanten: Musk zou hoogstpersoonlijk FrEeDoM oF SpEeCh weer herstellen, tot groot verdriet van de LiBerAl wOkIeS. Nu heeft Musk hoogstpersoonlijk Kanye West van Twitter getrapt. Ben benieuwd hoe men dit gaat rationaliseren.
Ik vind het vooral grappig dat heel veel mensen geen enkele notie hebben van wat Musk gezegd heeft dat hij wilde gaan doen (jouw post impliceert dat jij het ook niet weet). Het enige wat hij gezegd heeft is namelijk dat hij het moderatie beleid gelijk toe zou gaan passen. Maw; extreem rechtse racisten komen niet terug & worden nog immer gebanned. Echter de extreem linkse terroristen zoals antifa krijgen nu óók een ban. Er wordt gezegd dat de schijnbaar aanwezige kinderporno hashtags worden aangepakt, etc.

Ik snap niet dat mensen tegen een gelijk toegepast beleid kunnen zijn... Tenzij ze natuurlijk zelf tot één van beide extremistische kanten behoren.
Loller1 @MC Taz Man2 december 2022 14:16
Het probleem is voornamelijk dat dat beleid altijd al gelijk werd toegepast, maar (extreem-)rechts heeft de opinie gekregen dat Twitter "links" is en is zijn eigen leugen gaan geloven (voor een ander voorbeeld, zie "fraude" in de Amerikaanse verkiezingen van 2016, 2018, 2020 en 2022). Twitter is nooit "links" geweest en heeft zelfs expliciet uitzonderingen gemaakt in zijn eigen regels om figuren zoals Trump langer op het platform te kunnen houden (dat politici konden zeggen wat ze wouden was een regel die expliciet in het leven was geroepen voor Trump).

Omdat groep A wordt gestraft wilt dat nog niet zeggen dat groep B ook gestraft moeten worden ondanks dat die groep niets fout heeft gedaan. Dat is exact het tegenovergestelde van "gelijk".
Klauwhamer @Jeanski2 december 2022 11:22
Waar lees jij dat Kanye West zijn account misbruikt is door anderen? De tweet sluit namelijk redelijk naadloos aan bij het optreden aan tafel met Alex Jones.
Jeanski @Klauwhamer2 december 2022 11:32
Ah oei, ik had inderdaad de tweet van musk over de ban nog niet gelezen.
Maar er waren 2 tweets die gemaakt werden via ye's account en gesigneerd waren door alex jones en die andere nazi, wat in principe dus ook een reden voor de ban zou moeten zijn.
LurkZ @Jeanski2 december 2022 14:25
Als Alex een Nazi zou zijn, zou hij Ye aanmoedigen nog meer Nazi retoriek uit braken tijdens dat interview.
Maar het tegenovergestelde gebeurde.
k995 2 december 2022 11:16
Gezien kanye compleet gek geworden is de laatste jaren misschien het beste voor parler.
ALittleTooLate @k9952 december 2022 18:19
Kanye is gewoon Kanye hoor. Hij is nauwelijks veranderd de laatste paar jaar.
k995 @ALittleTooLate2 december 2022 18:45
Dan moet ik de "i love Hitler" toch gemist hebben toen
slijkie 2 december 2022 11:19
De afgelopen dagen ging het al met 1000 km/u bergafwaards met hem, echter afgelopen 24u heeft hij zichzelf de nek omgedraaid. Hoe achterlijk moet hij wel niet zijn. Als hij nou 2-4 weken geleden gewoon z’n mond gehouden had, was er helemaal niks aan de hand en had hij lekker kunnen rentenieren.

Maargoed, als je zo een lange tijd zoveel geld hebt, dan boeit dat je blijkbaar niet meer. Totdat je zometeen aan de Amerikaanse ‘foodstamps’ zit.

Heel heel dom. Maargoed.
Skyrunner 2 december 2022 11:20
[off-topic]

Vraag me altijd af bij deze man of hij nu geschift of geniaal is? It's a thin line.

[/off-topic]
coen254 @Skyrunner2 december 2022 11:23
Echt? Je twijfelt bij mensen die zichzelf nazi noemen en zeggen dat Hitler een goeie vent was over of ze wel of niet geniaal zijn?
Skyrunner @coen2542 december 2022 11:28
Die had ik even moeten nuanceren inderdaad. Laten we het houden op het pré Hitler gebeuren.
Loller1 @Skyrunner2 december 2022 13:58
Pré Hitler? Dus voor 2013?

"Geniale" muziek maken is geen excuus om absoluut geschift te zijn.

[Reactie gewijzigd door Loller1 op 22 juli 2024 15:40]

Skyrunner @Loller12 december 2022 17:15
Mee eens.

Maar dat was ook niet de strekking van mijn post.
Han_Solo @Skyrunner2 december 2022 11:47
Wat een onzin. Hij doet al de meest vreselijke uitspraken sinds het begin van zijn carrière. Het is gewoon een vreselijke vent, stoornis of niet. Jammer dat hij parler niet koopt, die 2 verdienen elkaar.

Toch knap dat in een interview Alex Jones niet de grootste fascist is. Wel weer een stap in het normaliseren van conservatieve propaganda.
Skyrunner @Han_Solo2 december 2022 12:15
Dat kan zijn, maar hij maakt wél goede muziek die goed scoort, of het je smaak is of niet.

Dus: geschift of geniaal, of beiden.

Met je onzin.
Pietervs @Han_Solo2 december 2022 12:03
Ho, conservatief is wat anders dan fascistisch/nazistisch.

Ik ben geen fan van conservatieven, maar daarmee zal ik ze niet op 1 lijn zetten met fascisten.
ALittleTooLate @coen2542 december 2022 18:24
Kanye kijkt naar beelden van WWII en herkent zich in die man met die kekke hugo boss kleren die in een microfoon staat te schreuwen voor een uitzinnige menigte. Verder moet je niet kijken denk ik. Hij is super sterk in vrije associatie wat heeft gezorgt voor brilliante muziek en dus dit soort hitler uitspraken.
litebyte @Skyrunner2 december 2022 13:38
Een ding is zeker....hij is emotioneel flexibel...
Loller1 2 december 2022 13:54
omdat hij volgens Amerikaanse media een afbeelding van een swastika zou hebben geplaatst
Hoezo "volgens Amerikaanse media"? Waarom moet dit een "we hebben het van horen zeggen" bewering zijn? Dit had toch makkelijk gecontroleerd kunnen worden (en spoiler alert; het is gewoon waar).
Auteursabineschults @Loller12 december 2022 14:55
De tweet met afbeelding in kwestie is uiteraard verwijderd door Twitter.
Verwijderd @sabineschults2 december 2022 16:30
Ik denk dat Musk hier wel blij mee kan zijn omdat hij zo kon aantonen dat hij zijn woord houdt.

Het was een afbeelding waar twee symbolen in elkaar vervlochten waren.

Dit schrijft de Daily Mail erover:
Disgraced rapper Kanye West saw his Twitter account suspended by Elon Musk on Thursday night after he shared a picture of a swastika interlaced with a Star of David.

The post came hours after an interview with conspiracy theorist Alex Jones. West sparked outrage by declaring his 'love' of Nazis and his admiration for Adolf Hitler.
Bron: https://www.dailymail.co....-comments-Alex-Jones.html

Geen Twitter meer voor Ye. Ik denk dat velen, waaronder ik, dat geen slechte zaak vinden.
Rickardur 2 december 2022 10:39
Waarschijnlijk is er een geldkraan dicht gedraaid ergens. don't quote me on that.
MrMonkE @Rickardur2 december 2022 11:04
Waarschijnlijk is er een geldkraan dicht gedraaid ergens. don't quote me on that.
You got it!

maar ook.
YOU GOT IT!
Hoewel geen faillissement en de 'cancellation' ook niet echt lukt vermoedt ik toch een vrij ernstig waarneembare inkrimping van zijn inkomende geldstromen.
edit: Net recente video gezien. Ik denk niet dat er nog een weg terug is voor ye.

[Reactie gewijzigd door MrMonkE op 22 juli 2024 15:40]

Stoney3K
@Rickardur2 december 2022 13:28
Als ik een platenbaas was dan had ik zo'n halve zool die dit soort uitspraken doet ook op staande voet ontslagen.
Zodiac @Stoney3K2 december 2022 18:21
Tja, waarom een middelmaatse artiest überhaupt een eigen social media platform nodig heeft is mij een raadsel. Maar goed, ik begrijp dan ook niet waarom sommige mensen Kanye aanbidden... 'Tis een raar volkje, de mens.
Vlizzjeffrey @Stoney3K3 december 2022 00:56
Volgens mij heeft hij zijn eigen label.

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