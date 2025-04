Hive Social terug in de lucht na ruim twee weken onderhoud

Hive Social is sinds vrijdag terug in de lucht, nadat het socialemediaplatform op 1 december offline ging om 'beveiligingsproblemen' te verhelpen. Om wat voor problemen het ging, is niet bekendgemaakt. De app is weer live op zowel iOS als Android.

Beeld: Hive Social

Hive Social meldt op Twitter dat de servers weer online zijn. Daarnaast zou de laadsnelheid verbeterd moeten zijn en het geheugenverbruik verminderd. In de laatste releasenotes is verder te lezen dat er een bug is verholpen waarbij afbeeldingen niet worden weergegeven in Discover. Ook zijn hashtags en de sectie 'nieuw' opnieuw ingeschakeld. Verder wordt er voortaan een laadindicator getoond als er meer berichten geladen worden in de rasterweergave.

De ontwikkelaars van Hive Social meldden begin deze maand dat het sociale medium voor onbepaalde tijd offline zou gaan om beveiligingsproblemen op te lossen 'die de stabiliteit van de applicatie en de veiligheid van onze gebruikers beïnvloeden'. Volgens het platform ging het om een preventieve maatregel en zijn er geen accounts gecompromitteerd.

Sinds de overname van Twitter door Tesla-topman Elon Musk heeft Hive Social - net als Mastodon - meer bekendheid verworven als Twitter-alternatief. Het socialemediaplatform is in 2019 opgericht door Kassandra Pop en heeft sinds november 2022 ongeveer 1,5 miljoen gebruikers.