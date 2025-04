Twitter schorst accounts van journalisten die verwijzen naar vluchtinfo van Musk

De Twitter-accounts van bepaalde journalisten van onder meer CNN, The New York Times en The Washington Post zijn geschorst. Musk zegt dat de journalisten hem doxxen, omdat ze links hebben geplaatst naar een account met openbare vluchtgegevens van zijn privéjet.

De journalisten hebben niet van Twitter te horen gekregen waarom hun accounts zijn geschorst, maar op Twitter zegt eigenaar Elon Musk dat de schorsingen te maken hebben met het Twitter-account @ElonJet. Dit account volgde vluchten van Musks privéjet op basis van openbare vluchtgegevens. Op donderdag heeft Twitter dit account geschorst, nadat het platform een nieuwe regel heeft geïntroduceerd die het delen van realtime locatiegegevens verbiedt. Musk zegt deze regel in het leven te hebben geroepen nadat een stalker Musks kind belaagde, al is het niet duidelijk of de stalker hiervoor ElonJet-gegevens gebruikte.

Journalisten van verschillende media hebben tweets geplaatst over dit nieuws en verwezen daarbij ook naar de Facebook- en Mastodon-accounts van ElonJet, waar de openbare vluchtgegevens van Musk nog wel worden verspreid. Musk zegt dat het verspreiden van deze links naar de Facebook- en Mastodon-accounts gelijkstaat aan het delen van realtime locatiegegevens en daarmee met doxxen. "Journalisten zijn niet speciaal", zegt Musk. Daarom gelden voor deze journalistenaccounts dezelfde regels. De schorsing geldt voor zeven dagen.