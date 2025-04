T-Mobile stopt na druk van ACM op 31 maart met zeroratingdienst Datavrije Muziek

Bestaande T-Mobile-abonnees kunnen vanaf 1 april 2023 geen Datavrije Muziek meer gebruiken om muziekstreaming buiten de internetbundel te laten vallen. Daarover heeft T-Mobile afspraken gemaakt met de ACM. Datavrije Muziek is een vorm van zerorating, wat verboden is.

De provider gaat klanten die Datavrije Muziek hebben, in de komende maanden benaderen met een passend aanbod, schrijft ACM. T-Mobile stopte in september 2021 met Datavrije Muziek bij nieuwe en verlengende klanten, maar mensen met een doorlopend abonnement bleven de zeroratingdienst wel behouden. Uiterlijk 31 maart stopt ook bij deze abonnees Datavrije Muziek, hebben T-Mobile en de ACM afgesproken.

Datavrije Muziek is een dienst waarbij mobiele klanten muziek kunnen streamen zonder dat dit ten koste gaat van de databundel. Het Europese Hof van Justitie verklaarde zerorating eerder verboden onder de wet op netneutraliteit. In maart dit jaar sprak de ACM T-Mobile aan op het feit dat sommige klanten Datavrije Muziek nog wel konden gebruiken en dat dit verboden was. Drie maanden later gaf T-Mobile aan bereid te zijn om te stoppen met Datavrije Muziek, maar zei hier tot december 2023 voor nodig te hebben.

De ACM zei daarop deze termijn van anderhalf jaar te lang te vinden, waarna T-Mobile zei Datavrije Muziek uiterlijk in het eerste kwartaal van 2023 te kunnen uitfaseren. Hier ging de ACM wel mee akkoord. Deze afspraak is bindend, T-Mobile moet zich hier dus aan houden en de ACM gaat de provider ook geen boete meer opleggen, mits T-Mobile zich aan de afspraak houdt. Doet T-Mobile dit niet, dan kan ACM een boete opleggen van maximaal 900.000 euro of tien procent van de jaaromzet.