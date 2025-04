Shell en Eneco gaan 756MW-windpark bouwen bij Hollandse Kust West

Ecowende, een joint venture van Shell en Eneco, gaat een 756MW-windpark bestaande uit 54 windturbines bouwen bij Hollandse Kust West. Dit windpark kan aan ongeveer drie procent van de Nederlandse elektriciteitsvraag voldoen. Voor het windpark krijgt het bedrijf geen subsidie.

De 54 windmolens moeten in 2026 in gebruik genomen worden. Het windpark wordt 'in oog met de natuur' gebouwd, waarmee de partijen onder meer doelen op het ontwerp van het park. Zo moet er een deel komen waar de windturbines 'ver uit elkaar staan', zodat vogels er veilig tussendoor kunnen vliegen. Ecowende gaat ook 'verschillende heitechnieken' gebruiken om de impact op de onderwaterwereld te meten en te minimaliseren. Het bedrijf gaat daarnaast ribstructuren plaatsen op de zeebodem om de biodiversiteit te verbeteren.

Het windpark Hollandse Kust West bestaat uit drie kavels. Ecowende gaat op de noordelijkste kavel windmolens plaatsen. Een dochterbedrijf van RWE gaat in het middelste deel een 700MW-windmolenpark bouwen. Hollandse Kust West ligt zo'n 50 kilometer van de Nederlandse kust, ter hoogte van IJmuiden. De windmolens van de Ecowende-kavel kunnen genoeg energie leveren voor het gebruik van ongeveer een miljoen huishoudens.

Ecowende betaalt de overheid voor de kavel en samen met milieueffectrapportages en locatiestudies die het bedrijf betaalt, levert dit de overheid 63,5 miljoen euro op. De overheid wil dit geld gebruiken om nieuwe windparken 'goed in de omgeving te laten passen en samen te laten gaan met andere activiteiten op de Noordzee'. Alle geplande zeewindparken samen moeten rond 2030 voorzien in ongeveer 75 procent van de huidige elektriciteitsbehoefte, ofwel ongeveer 21GW. Op dit moment leveren zeewindparken ongeveer 2,5GW op.