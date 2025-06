Oranje Wind Power II gaat eerste deel windpark Hollandse Kust West bouwen

Oranje Wind Power II, een dochteronderneming van RWE AG, mag het eerste deel van het Hollandse Kust West-windpark bouwen en exploiteren. Het is de bedoeling dat de bouw van het windpark in 2023 van start gaat en vanaf 2026 in gebruik wordt genomen.

Het windenergiegebied Hollandse Kust West ligt ruim 50 kilometer uit de Nederlandse kust. In dat gebied liggen twee kavels. Het stuk dat Oranje Wind Power II mag exploiteren is kavel HKW VII, dat 700MW aan windturbines krijgt. De kavel moet uiteindelijk rond de 1 miljoen Nederlandse huishoudens van stroom voorzien, zegt minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten. Welke partij de tweede kavel, HKW VI, krijgt toegewezen, wordt uiterlijk voor 15 december bekendgemaakt.

Voor de vergunningen voor de bouw en exploitatie van de kavels schreef de overheid eerder dit jaar een tender uit. Partijen konden een bod uitbrengen, maar moesten ook aantonen welke plannen ze hadden met de kavel. Zo moesten ze een oplossing bedenken voor de opslag van overtollige windenergie. Oranje Wind Power II heeft verschillende plannen hiervoor, waaronder het bouwen van 600MW-elektrolysers op land en 225MW aan e-boilers voor stadsverwarming.