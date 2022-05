Europese Commissie wil verbrandingsmotor bij nieuwe auto's per 2035 verbieden

De Europese Commissie heeft zijn Green Deal-plan onthuld, die ervoor moeten zorgen dat de EU zijn gestelde klimaatdoelen haalt. Onderdeel van het plan is dat verbrandingsmotoren bij nieuwe auto's per 2035 worden verboden en dat er meer hernieuwbare energie gebruikt moet worden.

Volgens het plan van de Europese Commissie moeten alle nieuwe auto's vanaf 2035 emissievrij zijn. In de praktijk betekent dit dat over veertien jaar alleen nog maar elektrische auto's gemaakt mogen worden. De EC wil daarbij wel dat de laadinfrastructuur wordt uitgebreid en er op 'regelmatige afstanden' oplaad- en tankpunten komen op grote snelwegen. Om de 60km moet er een laadpaal staan, om de 150km een waterstoftankstation.

Ook andere takken binnen de transportsector moeten van de EC schoner worden. Zo wil de Commissie dat de luchtvaart gaat betalen voor diens CO₂-uitstoot. Daarnaast moeten duurzame luchtvaartbrandstoffen worden gepromoot en moeten vliegtuigen op grote luchthavens toegang gaan krijgen tot schone energie. Voor schepen en grote havens gaan vergelijkbare maatregelen gelden.

De Commissie wil daarnaast dat gebouwen efficiënter omgaan met energie. Tegen 2030 zouden volgens de plannen 35 miljoen gebouwen gerenoveerd moeten worden. Daarmee moet het energieverbruik teruggedrongen worden. Om die 'renovatiesector' te kunnen stimuleren, moet de overheidssector drie procent van zijn gebouwen renoveren.

De energie die door gebouwen wordt gebruikt, moet daarbij ook duurzamer worden. Tegen 2030 moet veertig procent van Europa's energie uit hernieuwbare bronnen komen, als het aan de Europese Commissie ligt. Alle lidstaten moeten hieraan bijdragen en er zullen specifieke 'streefcijfers' komen voor het gebruik van de hernieuwbare energie in vervoer, verwarming en koeling, gebouwen en industrie. De commissie kijkt met energie niet alleen naar zonnepanelen en windmolens, maar ook naar hernieuwbare brandstoffen als waterstof voor industrie en transport.

Met alle plannen wil de Europese Commissie dat in 2030 de broeikasgasemissies tegen 2030 55 procent lager zijn dan het niveau in 1990. In 2050 moet Europa klimaatneutraal zijn. Het plan moet eerst nog door het Europees Parlement worden aangenomen. Het is daarbij allerminst zeker dat de huidige plannen zo door kunnen gaan; onder meer Duitsland en Frankrijk lieten volgens Automotive News Europe weten tegen de verbrandingsmotorban van 2035 te zijn.