Het is een transitie waarover al jaren wordt gesproken, maar die nu daadwerkelijk in gang wordt gezet; autofabrikanten die een eindjaar noemen voor de verbrandingsmotor. De meeste fabrikanten zeggen natuurlijk dat ze het doen voor het milieu en dat ze als bedrijf zero emission nastreven. Waarschijnlijk speelt dreigende regelgeving van allerlei landen echter stiekem een grotere rol. In dit artikel zoomen we in op autofabrikanten die (onlangs) hebben beloofd met de verbrandingsmotor te gaan stoppen. Daarnaast nemen we enkele autobouwers mee die vagere beloftes hebben gedaan en kijken we naar de redenen om met de internal combustion engine te stoppen.

We kijken niet alleen naar de beloften van autofabrikanten, maar ook of die beloften praktisch haalbaar zijn. Of er bijvoorbeeld genoeg materialen zijn voor alle autofabrikanten om de overstap naar volledig elektrisch te kunnen maken. De elektromotoren zijn hierbij geen groot probleem en de rest van de auto wordt al jaren gemaakt door de fabrikanten. Accu's kunnen echter wel problematisch zijn.