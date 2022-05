Toyota komt eind dit jaar met volledig elektrische accu-auto met 450km bereik

Toyota heeft de komst van de bZ4X aangekondigd. Het wordt de eerste volledig elektrische auto van het Japanse merk met enkel accu's als basis. De suv maakt volgens de fabrikant eind dit jaar zijn Europese debuut. De auto zou een actieradius van 450km hebben.

Toyota's eerste elektrische accu-auto krijgt een lithium-ionaccu met een capaciteit van 71,4kWh. Volgens de fabrikant is daarmee een actieradius van 450km mogelijk op basis van de Europese WLTP-norm. Het bedrijf verwacht dat de prestaties van de accu 'marginaal' afnemen, in de vorm van een afname van 10 procent in tien jaar tijd, of na 240.000 gereden kilometers. Deze getallen zijn echter nog voorlopig, omdat er nog officiële goedkeuring moet komen.

De bZ4X krijgt een warmtepomp en de accu is vloeistofgekoeld, meldt de fabrikant. Wat ook moet bijdragen aan de koeling van de accu, is het ontwerp van de onderste grille, waar een klep zit om koellucht naar de accu te leiden. Deze klep moet ook de luchtweerstand verlagen. Het snelladen van de accu gaat met maximaal 150kW bij gelijkstroom. Bij een dergelijk vermogen zou de accu binnen een half uur weer met 80 procent zijn bij te laden. Bij wisselstroom gaat het laden met maximaal 6,6kW.

Geïnteresseerden hebben de keuze uit twee aandrijfvarianten, in de vorm van 150kW en 265Nm koppel, of 160kW en 336Nm koppel. Deze krachtigere versie zal vierwielaangedreven zijn, terwijl bij de minder krachtige variant alleen de voorwielen worden aangedreven. Bij de vierwielaangedreven versie zijn er twee elektromotoren van elk 80kW, waarbij de ene op de vooras en de andere op de achteras is gemonteerd. In beide gevallen zal single pedal drive mogelijk zijn.

Verder bevatten sommige uitvoeringen van de bZ4X een steer-by-wire-systeem, waarbij geen mechanische verbindingen tussen de wielen en het stuur aanwezig zijn; dit gebrek wordt vervangen door een elektronische sturing. Volgens Toyota leidt dat onder meer tot meer beenruimte en een betere zitpositie en in- en uitstap. Deze uitvoeringen zullen ook een afwijkend gevormd stuurwiel bevatten, de zogeheten One Motion Grip-control. Daarmee zal overpakken niet meer nodig zijn, omdat een uiterste draaiing van de wielen al bij een draai van 150 graden zou worden bereikt.

De bZ4X is het productiemodel van het concept dat eerder dit jaar tijdens de Shanghai Motor Show werd getoond. De auto wordt op het e-TNGA-platform van Toyota en Subaru gebouwd en is wat de afmetingen betreft iets groter dan de RAV4-suv. Volgens Toyota maakt de bZ4X zijn Europese debuut op 2 december, al zou het model pas halverwege volgend jaar in alle regio's beschikbaar zijn. Prijzen heeft de fabrikant nog niet gegeven.