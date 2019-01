Toyota-baas VS toont zich enigszins sceptisch over kansen van elektrische auto's

Jim Lentz, de ceo van Toyota in de Verenigde Staten, heeft enkele uitspraken gedaan waarmee hij aangeeft dat zijn bedrijf in de huidige automarkt nog altijd niet geheel overtuigd is van de mogelijkheden en kansen van volledig elektrisch aangedreven auto's.

Lentz erkent dat Tesla's topman Elon Musk veel mensen warm heeft gekregen voor elektrische auto's, schrijft de website Wards Auto. Tegelijkertijd stelt hij zich zorgen te maken over het punt dat we iets teveel geloof hebben in een snelle opmars van volledig elektrische auto's die de wereld gaan overnemen.

Hij wijst erop dat er vandaag de dag 94 verschillende automodellen rondrijden met een 'alternatieve aandrijving', zoals hybride auto's, waterstofauto en volledig elektrische auto's. Volgens Lentz werden in 2018 ongeveer 600.000 van deze auto's verkocht, maar enkel zeven modellen haalden een hoger verkoopcijfer dan 2000 per maand.

De Toyota-topman stelt dat er weinig groei zit in de industrie. "Het gaat een strijd worden voor marktaandeel. De vraag is nu hoe we het gaan bereiken om dat aandeel te halen, want op dit moment is de zorg over het maximale bereik nog altijd een issue voor klanten. En dat benzine 1,69 dollar per gallon kost maakt het ook niet gemakkelijker", aldus Lentz. Een gallon is 3,79 liter.

Lentz zegt met zoveel woorden dat zijn bedrijf wel in elektrische auto's gaat investeren, maar dat waarschijnlijk niet vol overgave gaat doen, omdat Toyota niet zijn huidige verbrandingsmotorauto's de nek wil omdraaien: "Niemand wil achterblijven, maar als ik niet genoeg investeer om zorg te dragen voor mijn hedendaagse zaken heb ik misschien geen toekomst".

Volgens Lentz heeft Tesla met zijn auto's een nieuw technologisch gedreven product gecreëerd en hebben deze auto's een negatieve impact gehad op de Amerikaanse verkoopcijfers van de hybride Toyota Prius. De twee autofabrikanten gingen in 2010 een samenwerking aan om gezamenlijk elektrische auto's te ontwikkelen, maar die samenwerking in de afgelopen jaren beëindigd.

Ondanks de uitlatingen van Lentz is Toyota van plan om in de jaren na 2020 wereldwijd tien elektrische modellen op de markt te brengen. Er moeten in 2030 meer dan 5,5 miljoen Toyota's met een elektromotor zijn verkocht, al zal het leeuwendeel daarvan nog worden gevormd door plug-in-hybridemodellen.