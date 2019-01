Politiek en omroepen verwelkomen verplichte komst dab+ naar auto's in Europa

Beleidsmakers en omroepen tonen zich opgetogen over de inwerkingtreding van de Europese Elektronische Communicatie Code. Deze maakt dat binnen twee jaar nieuwe auto's met een autoradio met dab+-ondersteuning uitgerust moeten zijn.

De Europese Elektronische Communicatie Code is op 20 december 2018 in werking getreden. De Europese richtlijn stelt dat autofabrikanten vanaf die datum twee jaar hebben om autoradio's met ondersteuning voor dab+ in nieuwe voertuigen mee te leveren. Overigens noemt de richtlijn dab+ niet als zodanig, maar staat er 'een ontvanger die ten minste radiodiensten kan ontvangen en reproduceren die via digitale terrestrische radiouitzendingen worden uitgezonden'. België en Nederland moeten de richtlijn nog omzetten naar nationale wetgeving. Op de Autosalon in Brussel trappen beleidsmakers, autofabrikanten en omroepen de inwerkingtreding naar eigen zeggen af.

Volgens de NPO moeten autofabrikanten nu al in actie komen. "Vooruitlopend op de omzetting is het van belang dat autofabrikanten en importeurs ervoor zorgen dat dab+ zo snel mogelijk standaard of in elk optiepakket wordt meegeleverd", stelt Jurre Bosman, voorzitter Stuurgroep Digital Radio Nederland en directeur audio NPO. Jos de Groot, directeur Digitale Economie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat spreekt van 'een goede stap'.

In België is het Sven Gatz, minister van Cultuur, Jeugd en Media die opgetogen is met het 'stevige signaal van Europa: "In Vlaanderen zijn we klaar. Het aanbod aan zenders is op enkele jaren verdrievoudigd, de campagne om digitaal luisteren te stimuleren werd eind vorig jaar op gang geschoten."

In Nederland had 38 procent van de in 2018 nieuw verkochte auto's een dab+-radio. In België was dat 30 procent. In totaal zijn sinds 2013 in Nederland en België respectievelijk 1 miljoen en 500.000 dab+-radio's verkocht. Dab+ is de digitale opvolger van FM in de ether. De politiek wil overschakelen op de dab+-standaard om frequentieruimte vrij te maken. Dat biedt onder andere de mogelijkheid voor meer radiozenders aanvullende digitale diensten, zoals radiotext+ en tpeg, een standaard voor het versturen van verkeersinformatie.