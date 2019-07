Dab+-zendmast kan storingen veroorzaken bij ontvangers in auto's en garagedeuren

In het Belgische Maaseik klagen bewoners al enige tijd over auto's die niet meer starten en garagedeuren die niet meer opengaan. Die problemen worden in ieder geval deels veroorzaakt door een onlangs geplaatste antenne voor dab+, bevestigt de telecomtoezichthouder.

Volgens het BIPT, de Belgische telecomtoezichthouder, is er recent een nieuwe dab+-antenne in gebruik genomen en de genoemde problemen hebben in sommige gevallen daarmee te maken. De frequentie van de signalen voor dab+ worden op een frequentie van 216,9MHz uitgezonden, terwijl de meeste afstandsbedieningen van bijvoorbeeld garagepoorten en auto's op 434MHz functioneren. Het gaat om ongeveer een verdubbeling van de frequentie, wat tot een verstoorde werking van de afstandsbedieningen kan leiden.

"Die verstoorde werking ligt aan de afstandsbedieningen zelf", zegt David Erzeel van het BIPT tegen de VRT. "Soms zijn die toestellen te weinig gefilterd, waardoor ze andere signalen, die qua frequentie lijken op de signalen die ze zouden moeten binnenkrijgen, ook gaan oppikken. Daardoor geraakt de werking van zo'n toestel verstoord. Dat betekent niet dat een garagepoort spontaan zal opengaan door een dab+-signaal. Dat kan nooit. Wel kan zo'n verstoring tot gevolg hebben dat de poort of de wagen niet opengaat", aldus Erzeel.

Erzeel zegt dat meldingen van autoruiten die opengaan niets met dab+ heeft te maken; dit kan bijvoorbeeld gebeuren als meerdere gebruikers in elkaars buurt dezelfde frequentie gebruiken. Hij benadrukt dat het om afstandsbedieningen gaat die licentievrij zijn. De post- en telecomtoezichthouder geeft voor alle soorten klachten de tip om een filter tussen de antenne en de sturing te plaatsen, zodat het stoorsignaal eruit wordt gefilterd. Eventueel kan ook de frequentie worden aangepast.