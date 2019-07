AMD Link-app laat pc-games naar Android TV en Apple TV streamen

AMD heeft zijn bestaande Link-app een update gegeven waarmee gebruikers hun pc-games nu ook kunnen streamen naar televisies met het Android TV-besturingssysteem en Apple TV-apparaten.

AMD meldt dat de Link-app televisies met Android TV 7 of hoger ondersteunt, evenals Apple TV's van de vierde en vijfde generatie die minimaal op tvOS 12 draaien. Daarnaast hebben gebruikers een pc met een Radeon-gpu nodig en Radeon Software Adrenaline Edition 19.7.1. Gebruikers kunnen eventueel ook versie 19.5.1 gebruiken, maar dan werkt de automatische herkenningsfunctie niet en moet handmatig een verbinding tot stand worden gebracht. Gebruikers die via Apple TV of Android TV pc-games willen spelen, zullen ook een controller moeten aansluiten.

De Link-app kwam oorspronkelijk in 2017 uit en was toen nog vrij beperkt. Het programma mistte toen de capaciteit om games over het eigen thuisnetwerk te streamen en was vooral bedoeld voor het tonen van informatie over de videokaart of voor het starten van ReLive voor het opnemen en delen van gameplay-video's. Later kreeg de app de mogelijkheid om games naar vr-brillen, mobiele telefoons en tablets te streamen. Hiermee werd Link in feite vergelijkbaar met Steam Link. Daarnaast was het al mogelijk om films of willekeurige programma's die op de desktop draaien naar smartphones of tablets te sturen en bedienen.