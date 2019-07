Datalek bij Belgisch sociaal netwerk Netlog in 2012 omvatte 49 miljoen accounts

Have I Been Pwned heeft gegevens van 49 miljoen Netlog-accounts ontvangen en in zijn database gezet. Het gaat om e-mailadressen en onversleutelde wachtwoorden. Netlog was een Belgisch sociaal netwerk, het lek stamt uit 2012 en werd vorig jaar bekendgemaakt.

In 2018 informeerde het bedrijf achter het voormalige Netlog dat de gegevens waren buitgemaakt, maar toen werd gesteld dat het om 16,4 miljoen accounts ging. Het gaat echter om veel meer accounts, blijkt uit de gegevens die datalekzoekmachine Have I Been Pwned heeft ontvangen. Volgens Have I Been Pwned omvat het lek e-mailadressen en wachtwoorden van 49 miljoen gebruikers. Die gegevens zijn toegevoegd aan de database, zodat gebruikers kunnen zien of ze slachtoffer zijn.

Netlog was een van oorsprong Belgisch sociaal netwerk, dat later uitbreidde naar heel Europa. Netlog opereerde ook onder de namen Facebox en Bingbox, maar bestaat niet meer. In 2015 werd de stekker uit het project getrokken. Het datalek vond plaats in 2012, maar pas in 2018 werden gebruikers geïnformeerd.