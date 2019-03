Onderzoekers vinden een open MongoDB-database met 809 miljoen persoonsgegevens

De beveiligingsonderzoekers Bob Diachenko and Vinny Troia hebben een onbeveiligde, voor het publiek toegankelijke MongoDB-database ontdekt waar in totaal bijna 809 miljoen e-mailadressen en andere gegevens in plain text te vinden zijn.

Onderzoeker Bob Diachenko schrijft dat hij op 25 februari een MongoDB-databse vond met 150GB aan gegevens, die niet door een wachtwoord werd beveiligd. Hij noemt dit 'misschien wel de grootste en meest uitgebreide e-maildatabase' waar hij ooit over bericht heeft.

Het gaat niet alleen om e-mailadressen, maar ook om namen, telefoonnummers en fysieke adressen. Maar dat is niet het enige; ook geslachten, ip-adressen, geboortedata, hypotheekinformatie, rentehoogtes staan in de database. Daarnaast staat er ook zakelijke informatie in, zoals data over de werknemers en omzetcijfers van allerlei bedrijven.

De bewuste onbeveiligde database is het eigendom van e-mailmarketingbedrijf Verifications.io en werd door het bedrijf direct offline gehaald nadat Diachenko er melding van maakte. Dit bedrijf stuurt zelf geen e-mails, maar onderzoekt databases van klanten om te verzekeren dat de e-mailadressen geldig zijn. Dit doet het bedrijf simpelweg door de mensen een e-mail te sturen; als deze goed aankomt, wordt het e-mailadres in de database gevalideerd.

Wired schrijft dat beveiligingsonderzoeker Troy Hunt de data van het bedrijf Verifications.io aan zijn website Have I Been Pwned heeft toegevoegd. Volgens hem is 35 procent van de e-mailadressen uit de onbeveiligde database nieuw voor de HaveIBeenPwned-database. Deze dienst kan gebruikt worden om te controleren op uitgelekte inloggegevens.