'Tesla mag in Duitsland geen geschatte benzinebesparing meer tonen bij Model 3'

De Wettbewerbszentrale, een Duitse onafhankelijke instantie die toezicht houdt op eerlijke concurrentie, stelt dat Tesla de geadverteerde prijzen van de Model 3 moet aanpassen. Daarbij mag de geschatte brandstofbesparing niet worden afgetrokken van de aanschafprijs.

De Wettbewerbszentrale heeft bepaald dat Tesla vanaf 20 maart niet meer zijn Model 3-auto mag aanprijzen met de vermelding van de geschatte kosten die kopers kunnen besparen doordat ze geen geld meer kwijt zijn aan benzine of diesel. In een voorbeeld laat de instantie laat zien dat de Duitse aankoopprijs van een versie van de Model 3 op 56.380 euro uitkomt, maar daaronder wordt meteen een lagere prijs van 51.380 euro genoemd. Kortom, Tesla stelt dat er in vijf jaar tijd een besparing van 5000 euro is te verwachten en het bedrijf verwerkt dat door het door te berekenen in een verlaagde aanschafprijs.

De Wettbewerbszentrale stelt dat dit niet alleen 'arbitrair' is, maar ook niet-transparant. Daarmee voldoet deze praktijk volgens de organisatie niet aan de principes van duidelijkheid en eerlijkheid aangaande de prijsinformatie. Advocaat Andrfeas Ottofülling zegt namens de Wettbewerbszentrale dat Tesla hiermee de mededingingswet overtreedt. "Zulke vermeende prijsbesparingen zijn marketingoverdrijvingen waar eerlijke concurrentie door geschaadt wordt", aldus Ottofülling.

Vergelijking tussen Nederland en de VS over de manier waarop Tesla de Model 3-prijs weergeeft.

Deze Duitse Wettbewerbszentrale betreft een non-profitorganisatie die niet door publieke gelden wordt gefinancierd. De organisatie omschrijft zichzelf als een 'neutrale adviseur' en de 'grootste en meest invloedrijke zelfregulerende institutie voor eerlijke concurrentie'. De Wettbewerbszentrale houdt hierop toezicht en kan zaken ook afdwingen, al dan niet via de rechter. Waarschijnlijk is de conclusie van deze organisatie over de door Tesla gehanteerde prijsweergave bij de Model 3 dan ook niet direct juridisch bindend, maar wel gezaghebbend.

In bijvoorbeeld de Verenigde Staten wordt die geschatte brandstofbesparing direct getoond als de daadwerkelijke aanschafprijs. Voor de standaard-versie van de Model 3 moet in principe 35.000 dollar worden betaald, maar na besparingen is dat 26.950 dollar; deze lagere prijs wordt getoond alsof het aanschafprijs is. In Nederland is dit anders. De prijs 'voor besparingen', dus voordat de geschatte besparingen eraf worden getrokken, is de enige prijs die direct in beeld komt. Pas na doorklikken komt er informatie in beeld over de brandstofbesparingen.