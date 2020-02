Tesla verhoogt bereik van in VS verkochte Model S en X met tientallen kilometers

Tesla toont op zijn eigen Amerikaanse website in de configurator dat het bereik van de Model X en S is verhoogd. In het geval van de Model S gaat het om zo'n 30km extra en bij de Model X is dat nog iets hoger.

Op de Amerikaanse site van Tesla kan bij de Model S en X gekozen worden voor de Performance en de Long Range Plus-versie. Laatstgenoemde had conform de in de VS gebruikte EPA-norm omgerekend een bereik van 600km, maar dat is nu bijna 628km. Bij de Model X is dat verschil nog iets groter: van omgerekend 528km naar 565km.

Elon Musk heeft op Twitter gezegd dat alle in de afgelopen maanden gemaakte Model S- en Model X-auto's al een bereik haalden dat boven de eerder opgegeven EPA-norm lag. Het hogere bereik komt binnenkort beschikbaar via een software-update. Volgens Musk is dit mogelijk geworden door meerdere kleine hardwareverbeteringen die in de afgelopen maanden zijn geïntroduceerd.

Op de Nederlandse website van Tesla staat de Long Range Plus-versie nog niet genoemd en blijft de weergegeven actieradius op 610km. Dat is op basis van de afwijkende wltp-standaard, waarmee het weergegeven maximale bereik altijd water hoger uitkomt in vergelijking met de EPA-standaard.