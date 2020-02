SpaceX brengt aantal Starlink-satellieten in ruimte op 300 na nieuwe lancering

SpaceX heeft met succes een nieuwe lading Starlink-satellieten in de ruimte gebracht. Daarmee komt het totale aantal van deze internetsatellieten op ongeveer 300 uit. Het uiteindelijke aantal satellieten van dit netwerk voor snel internet moet een veelvoud daarvan worden.

SpaceX zegt bevestiging te hebben van de succesvolle ontkoppeling van de zestig satellieten in de ruimte en toonde er ook beelden van. Dit is de vijfde lancering waarmee een serie van zestig satellieten in de ruimte is gebracht met een Falcon 9-raket. Hierbij is een booster gebruikt die al drie keer eerder heeft gevlogen; SpaceX heeft dat al drie keer eerder gedaan. De eerste lancering vond in mei vorig jaar plaats.

Het doel is te komen tot een netwerk dat uit vele van deze kleine, 260kg wegende internetsatellieten bestaat. In eerste instantie moet het aantal uitkomen op 1584 satellieten, maar het bedrijf heeft van de FCC toestemming om dat aantal op te voeren tot 12.000. SpaceX hoopt ook toestemming te krijgen om dat aantal verder te verhogen tot 42.000. Die satellieten moeten overal op aarde snel internet mogelijk maken.

Niet alles verliep geheel volgens plan. De eerste rakettrap moest landen op het droneschip genaamd Of Course I Still Love You. Dat zou de vijftigste succesvolle verticale landing van een rakettrap zijn geweest, maar de booster belandde naast het schip in de oceaan. Volgens SpaceX was het wel een zachte landing en vond deze plaats vlak naast het schip.

Deze mislukking is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat SpaceX deze keer voor het eerst de Starlink-satellieten eerder ontkoppelde, op vijftien minuten na het loskomen van de Californische grond, al na de eerste ontbrandingsperiode van de tweede rakettrap. Bij de eerdere lanceringen werden de satellieten pas na 61 minuten losgelaten. De nieuw gelanceerde satellieten komen hiermee in een elliptische baan om de aarde en gebruiken hun ionenmotoren om op de gewenste hoogte van 550km te komen. Dit afwijkende lanceerprofiel moet besparingen opleveren op het vlak van onder meer brandstof en lanceerkosten.