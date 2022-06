SpaceX stuurt uitnodigingen voor bèta-Starlink-abo van 99 dollar per maand

SpaceX nodigt bepaalde gebruikers uit voor een bèta-internetabonnement van Starlink. Het bedrijf noemt het abonnement Better Than Nothing Beta en verwacht snelheden te kunnen leveren van 50 tot 150Mbit/s. Voor het abonnement moeten gebruikers een antenne van 499 dollar kopen.

Een Reddit-gebruiker postte voor het eerst over de e-mail-uitnodiging van Starlink, waarna meerdere gebruikers het bericht bevestigden. Het lijkt op dit moment alleen om Amerikaanse gebruikers te gaan. Volgens de mail die de gebruiker kreeg, verwacht het Starlink-team datasnelheden van tussen de 50Mbit/s en 150Mbit/s te kunnen leveren, met een latentietijd van 20ms tot 40ms. Het is onduidelijk of de verbinding symmetrisch is, of dat bijvoorbeeld de downloadsnelheid hoger zal liggen dan de upload. Starlink waarschuwt gebruikers dat er 'korte periodes' zullen zijn waarin er geen verbinding is.

Starlink zegt dat door extra satellieten te lanceren, meer grondstations te plaatsen en de netwerksoftware te optimaliseren, de verbinding over de komende tijd zal verbeteren. Gebruikers kunnen volgens Starlink verbeteringen verwachten bij de datasnelheid, latentie en uptime. Zo denkt Starlink tegen de zomer van 2021, de latentietijd te hebben verlaagd naar 16ms tot 19ms.

Het abonnement kost nu maandelijks omgerekend exclusief btw 84 euro. Om het abonnement te kunnen gebruiken, dienen abonnees de phased-array user terminal van Starlink te kopen. Deze kost omgerekend exclusief btw 422 euro. Daarvoor krijgen gebruikers de antenne, een mounting tripod en een wifirouter.

Naar hoeveel gebruikers de mail is gestuurd, is niet bekend. CNBC zegt meerdere personen te hebben gesproken die de mail hebben ontvangen. Volgens de site zei SpaceX afgelopen juni dat 'bijna 700.000' Amerikanen interesse hadden getoond in de dienst. Op moment van schrijven heeft SpaceX 900 Starlink-satellieten gelanceerd, wat genoeg zou moeten zijn om dekking over het noordwesten van de Verenigde Staten mogelijk te maken. In 2021 zou het gros van de bewoonde wereld Starlink-dekking moeten krijgen, schrijft SpaceX bij de onlangs geïntroduceerde Starlink-Android-app.