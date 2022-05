SpaceX meldt meer dan half miljoen bestellingen of preorders voor Starlink

SpaceX heeft inmiddels meer dan een half miljoen bestellingen of preorders ontvangen voor satellietinternetdienst Starlink, zegt SpaceX. Waarschijnlijk gaat het grootste deel om preorders; deze kosten 99 euro en zijn door klanten te annuleren.

Het bedrijf noemde het aantal van ruim een half miljoen bestellingen en preorders bij een livestream voor de lancering van zestig Starlink-satellieten op dinsdag. Daarbij maakte Siva Bharadvaj, Space Operations Engineer bij SpaceX, geen onderscheid tussen klanten die een abonnement hebben besteld, of hier alleen een aanbetaling voor hebben gedaan.

Geïnteresseerden kunnen sinds februari via de Starlink-site een preorder plaatsen voor de satellietinternetdienst. Deze preorder vereist een aanbetaling van 99 euro en is door zowel klant als SpaceX te annuleren. Daarbij krijgt de klant zijn of haar geld terug. SpaceX meldt dat een vooruitbestelling geen garantie is voor dienstverlening. Op Twitter meldt Elon Musk wel dat het bedrijf 'waarschijnlijk' alle half miljoen klanten van satellietinternet kan voorzien.

Het bedrijf verwacht medio tot eind 2021 in Nederland en België satellietinternet te kunnen leveren. Bij een abonnement is een antenne nodig, deze kost bij Starlink 499 euro, exclusief 60 euro leverkosten. Bij deze antenne zit een tripod en een wifirouter. Een abonnement op de dienst zelf kost maandelijks 99 euro.

In oktober sprak Starlink over het bèta-abonnement Better Than Nothing, waarmee klanten destijds voor 99 euro per maand een abonnement kregen met snelheden van tussen de 50Mbit/s en 150Mbit/s. De latentietijd was toen 20ms tot 40ms, al zou dit deze zomer verlaagd moeten zijn tot 16ms tot 19ms. Bij elke satellietlancering moeten de datasnelheid, latentie en uptime verbeteren.

Dinsdag werden voor de tiende keer dit jaar met een Falcon 9-raket Starlink-satellieten de lucht in gebracht. In totaal was het de 26ste Starlink-missie. Uiteindelijk moet Starlink uit ongeveer 12.000 satellieten bestaan, wat overal ter wereld toegang tot snel en betaalbaar internet mogelijk moet maken.