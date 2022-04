Starlink heeft 30 miljard dollar aan investeringen nodig volgens Musk

Ceo Elon Musk denkt dat er in totaal 20 tot 30 miljard dollar aan investeringen nodig is om Starlink winstgevend te maken. Het geld is nodig om te zorgen dat het Starlink-netwerk wereldwijde dekking kan bieden.

Musk deed de uitspraken in een interview op het Mobile World Congress in Barcelona meldt Reuters. Hij belde in via een videoverbinding en vertelde onder andere dat hij denkt dat er in totaal 20 tot 30 miljard dollar nodig is om Starlink winstgevend te maken.

Inmiddels zijn er 1500 satellieten in een baan om de aarde gebracht. De satellieten moeten mensen overal ter wereld van internet voorzien, ook in afgelegen gebieden. Op dit moment is Starlink beschikbaar in ongeveer een dozijn landen. In Nederland kunnen inmiddels ook bestellingen voor Starlink geplaatst worden en hebben de eerste gebruikers hun Starlink-verbinding kunnen activeren.

Verder hoopt Musk in de komende twaalf maanden een half miljoen mensen aan te sluiten op het Starlink-netwerk. De dienst kost in Nederland 99 euro per maand. Om gebruik te maken van Starlink is een hardwarekit nodig om verbinding te maken met de satellieten. Dit pakket kost 499 euro.

Het is de vraag of Starlink kan gaan concurreren met bestaande internetdiensten. Volgens sommige experts zal Starlink de investeringskosten moeilijk terug kunnen verdienen als alleen mensen in afgelegen gebieden een abonnement nemen op de internetdienst. Bovendien is de Starlink-verbinding niet snel genoeg om te kunnen concurreren met glasvezel, wat op steeds meer plekken beschikbaar is.