Nederlandse Starlink-gebruikers krijgen hardware, melden snelheden tot 240Mbit/s

De eerste Nederlandse gebruikers van Starlink-satellietinternet van SpaceX hebben deze week hun hardwarepakketten kregen. Dat laten ze zien in het GoT-topic en op Reddit. De gebruikers melden relatief stabiel internet met wisselende snelheden te ervaren.

Maandag lieten de eerste gebruikers op het GoT-topic foto's zien van de Starlink-schotel in hun tuin. Ook op Reddit melden de eerste gebruikers dat zij hun pakketten binnen hebben. Gebruikers meldden deze week wisselende internetsnelheden te meten. Zo kreeg gebruiker VDB computers in Avenhorn een downloadsnelheid van tussen de 60 en 123,6Mbit/s en een uploadsnelheid van rond de 25Mbit/s met een ping van 20 tot 40ms, met een uitschieter naar 74ms. Hij noemt de plaatsing eenvoudig en het installeren een eitje. Wel heeft de schotel 360 graden vrij 'zicht' nodig. Gebruiker Power Neet haalde het ene moment 160Mbit/s en een dag later amper 5,9Mbit/s in Westland.

Gebruiker donotwant haalde in de buurt van Hilversum 80 tot 100Mbit/s down en 20 tot 40Mbit/s up, wat volgens hem aanzienlijk sneller is dan zijn dsl-verbinding van 8Mbit/s. Gebruiker Stephanoid meldt zelfs een downloadsnelheid van 238Mbit/s. Hij heeft een ping van 45ms en schrijft dat zijn snelheid het hoogste is tussen 22.00 uur en 23.00 uur. Stephanoid meldt in het topic dat het stroomverbruik hem opvalt. Hij schat dat dit al snel op 50 eurocent tot een euro per dag zit, al moet hij dit nog over langere periode meten.

Een week geleden werd bekend dat SpaceX begonnen is met het gedeeltelijk beschikbaar stellen van Starlink-internet in Nederland. Niet in heel Nederland is de dienst beschikbaar en SpaceX waarschuwt nog voor wisselende internetsnelheden en korte periodes zonder internetverbinding. Vooralsnog lijkt de dienst nog niet beschikbaar voor gebruikers in onder andere West-Brabant en Friesland.

Starlink is sinds donderdag ook gedeeltelijk beschikbaar in België. Ook daar geldt dat gebruikers nog niet overal Starlink kunnen krijgen. Zo is de dienst wel al te bestellen voor gebruikers in het centrum van Gent, maar niet in Brussel of Charleroi. Op Reddit schrijft een Belgische gebruiker dat hij naar verwachting 25 mei zijn hardwarepakket binnen zal krijgen.