SpaceX spreekt met luchtvaartmaatschappijen over in-flight wifi via Starlink

SpaceX is in gesprek met verschillende luchtvaartmaatschappijen om wifi aan boord aan te gaan bieden via zijn Starlink-satellieten. Dat heeft de vicepresident van Starlink Jonathan Hofeller gezegd tijdens een panelgesprek.

Tijdens de Connected Aviation Intelligence Summit sprak Hofeller over de toekomst van Starlink, schrijft The Verge. Behalve dat de satellietinternetdienst van SpaceX verder uit wil breiden in landelijke gebieden, wil de dienst ook wifi gaan aanbieden in vliegtuigen. Hofeller zei daarbij dat SpaceX 'in gesprek is met verschillende luchtvaartmaatschappijen' en dat het een 'eigen luchtvaartproduct' aan het ontwikkelen is. Dat moet in de 'nabije toekomst' in vliegtuigen zitten.

De dienst van Starlink moet later dit jaar volledig operationeel zijn. Er zijn op dit moment al zo'n 1800 van de 4400 Starlink-satellieten gelanceerd. Met dat laatste aantal hoopt het bedrijf wereldwijde dekking te hebben voor breedbandinternet. Starlink is al beschikbaar voor Nederlandse en Belgische gebruikers in delen van beide landen, al gaat het wel nog om een bètafase.

Het is niet de eerste keer dat er gehint wordt op de mogelijkheid om Starlink-internet aan te bieden aan boord van vliegtuigen. Zo werd in november vorig jaar duidelijk dat SpaceX in-flight wifi aan het testen was aan boord van Gulfstream-jets en in maart dit jaar kreeg het toestemming van de Amerikaanse telecomautoriteit FCC om Starlink-internet aan boord van vrachtwagens, boten en vliegtuigen te laten werken.