Facebook geeft werknemers de keuze om permanent thuis te werken

Facebook geeft werknemers de keuze om, als zij dat willen en kunnen, permanent op afstand te werken. Het bedrijf gaat bovendien medewerkers helpen die naar een ander land willen verhuizen.

In gesprek met persbureau AFP zegt Facebook dat iedereen van wie het werk ook op afstand kan, de mogelijkheid krijgt om permanent op afstand te blijven werken, zelfs full-time. "We geloven dat hoe we werken belangrijker is dan waar we werken", stelt het bedrijf. "En we willen een plek zijn waar mensen het beste werk van hun carriëre kunnen doen, ongeacht waar ze gesitueerd zijn."

Facebook zette volledig in op thuiswerken vanwege de coronapandemie, net als veel andere bedrijven. Werknemers maakten daarbij gebruik van de tools die het bedrijf zelf ontwikkeld heeft. Nu de kantoren van Facebook weer opengaan, met name in de VS omdat een aanzienlijk deel van de werknemers gevaccineerd is, staat het bedrijf voor de keuze om iedereen weer naar kantoor te laten komen of niet.

Om de veiligheid te garanderen kunnen vanaf het moment dat de kantoren op de Facebook-campus in de VS opengaan op 15 juni, wel minder werknemers op kantoor zijn dan voorheen. De capaciteit is ongeveer vijftig procent. Ook moeten werknemers neus-mondmaskers dragen, afstand houden van anderen en regelmatig testen. Een aantal kantoren in Azië en Europa zijn al open.

Behalve dat werknemers op afstand kunnen blijven werken als zij dat willen, belooft Facebook ook dat op afstand werken over landsgrenzen heen makkelijker gaat worden. Zo gaat het bedrijf werknemers ondersteunen als zij van de VS naar Canada willen verhuizen of van het Verenigd Koninkrijk naar andere delen van Europa.

Grote techreuzen gaan verschillend om met thuiswerken, nu de kantoren wereldwijd weer open mogen. Zo hebben Google en Microsoft een soort hybride systeem bedacht waarbij werknemers deels thuis en deels op kantoor werken, werknemers van Twitter mogen volledig thuiswerken en Apple wil werknemers zo snel mogelijk weer terug op kantoor zien. Vanaf september moeten zij in ieder geval drie dagen per week op kantoor zijn, en op termijn weer voltijd.