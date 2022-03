Koreaanse media: Samsung op koers om qd-oledschermen in 2021 uit te brengen

Samsung Display zou deze maand de pilotproductie van televisies en monitoren met quantumdot-oledpanelen starten. Het bedrijf is nog bezig om de yields te verbeteren, maar zou op koers liggen de panelen dit jaar uit te kunnen brengen, aldus Koreaanse media.

Samsung Display zou de producten met testpanelen op basis van qd-oled naar klanten sturen zodat deze de schermpanelen kunnen testen. De pilotproductie volgt op testen van de productielijnen voor qd-oled eerder dit jaar. Samsung noemt deze productielijn Q1 en is nog bezig de yields, oftewel opbrengst van kwalitatief voldoende panelen, te verbeteren voordat de massaproductie kan starten. Details over de yields geeft het Koreaanse persbureau Yonhap niet.

Volgens het eveneens Koreaanse The Elec gaat het bij de testproducten om een 4k- en 8k-televisie en een monitor met qd-oledpaneel. In september zou Samsung vervolgens marktonderzoek voor de schermtechnologie starten en als deze positief uitpakt, zou de massaproductie in november kunnen aanvangen.

Samsung is in een race tegen de klok verwikkeld om de productie van qd-oledpanelen gereed te krijgen. Het bedrijf maakte in oktober 2019 bekend te stoppen met lcd. Inmiddels is het Chinese BOE Technology Group mede daardoor de grootste panelenfabrikant ter wereld geworden. Aan de andere kant is LG succesvol met televisies met zijn oledpanelen, die het bedrijf exclusief kan maken dankzij patenten voor de productie van witte oleds.

Samsung richt zich daarom op technologie op basis van blauwe oleds en quantumdots, waarbij rode en groene kleurfilters subpixels in die kleuren creëren. Onduidelijk is echter in hoeverre de technologie gereed is voor massaproductie. Er zijn zelfs geruchten dat Samsung met LG onderhandelt over het gebruik van LG Display's oledpanelen. Eenmaal gereed kan Samsungs Q1-productielijn 30.000 Gen 8.5-substraten per maand voor zo'n 1,4 tot 1,5 miljoen tv-panelen produceren. The Elec maakt de vergelijking met LG Display, dat 170.000 substraten met zijn oledproductielijnen kan produceren.