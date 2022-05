Gerucht: Samsung brengt in 2022 QD-oled-tv's van 55" en 65" uit

Samsung brengt volgens Koreaanse media in de eerste helft van volgend jaar quantumdot-oled-tv's van 55" en 65" uit. Samsung zou de schermen positioneren tussen zijn Neo QLED- en MicroLED-modellen. Later zou een 70"-variant volgen.

Misschien toont Samsung zijn eerste QD-oled-tv's op de CES-beurs in Las Vegas begin 2022, schrijft The Korea Economic Daily. De Koreaanse krant heeft dat vernomen van bronnen uit de industrie. Vorige maand schreven Koreaanse media nog dat Samsung op koers lag om dit jaar QD-oled-tv's uit te brengen, maar volgens de nieuwe informatie is dat niet het geval.

Samsung Display is vorig jaar begonnen met de testproductie van QD-oled-panelen en dit jaar moet de massaproductie op gang komen. Dat bevestigde het bedrijf vorig jaar al. Qd-oled-tv's zijn gebaseerd op blauwe oleds en quantumdots. Wat kleurweergave en energieverbruik zou dat voordelen bieden ten opzichte van de witte oleds met kleurfilters die LG Display gebruikt voor oled-panelen. Volgens geruchten is Samsung Electronics echter terughoudend met het gebruik van de QD-oled-panelen; de helderheid daarvan zou nog niet goed genoeg zijn en de yields zouden tegenvallen.

Als Samsung in de eerste helft van volgend jaar QD-oled-tv's uitbrengt, zouden die gepositioneerd worden tussen de Neo QLED-lijn met miniledbacklight en de dure Samsung MicroLED-tv's. Dat wijst op hoge prijzen; want de goedkoopste 55"- en 65"-modellen in de Neo QLED-lijn hebben adviesprijzen van 1799 en 2699 euro.

Ook zou Samsung de productie van zijn MicroLED-tv's willen opschroeven. Bij deze tv's bestaat iedere rgb-pixel uit afzonderlijke microleds. Tot nu toe is er een 110"-model verschenen, die zo'n 150.000 euro kost. Eind dit jaar zouden er 77"- en 88"-varianten moeten uitkomen en volgend jaar moet er massaproductie plaatsvinden van MicroLED-tv's.

The Korea Economic Daily claimt dat Samsung Display een project is gestart om een tft-backplane te ontwikkelen voor zijn microled-tv's, om de huidige pcb's te vervangen. Dat zou de productiekosten van tv's met microleds flink omlaag moeten brengen. Of en wanneer dit in de praktijk kan worden toegepast, is nog niet duidelijk.