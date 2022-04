Waar we in de afgelopen dagen voornamelijk terugkeken op het voorbije jaar, trappen we het nieuwe jaar af met een vooruitblik op de hardware van 2022. Wat staat er op de roadmaps van alle grote cpu- en gpu-fabrikanten, en wat weten we al over de smartphones, tv's en monitoren die we in dit nieuwe jaar gaan zien? Van Intels gamingvideokaarten tot de iPhone 14: dit is de hardware waarop je je mag verheugen.

2021 stond misschien nog meer dan corona-uitbreekjaar 2020 in het teken van tekorten. De lokale voorraden die er in de loop van 2020 nog waren, raakten vorig jaar echt op. Vooral volumineuze producten werden geraakt door de almaar stijgende kosten voor verzending per container, terwijl de aanhoudend hoge vraag naar chips ook buiten de elektronica steeds meer gevolgen kreeg. Je geduld wordt niet meer alleen op de proef gesteld als je een nieuwe console of videokaart aanschaft, maar ook als je in de markt bent voor een nieuwe auto.

2022 moet het jaar worden waarin vraag en aanbod eindelijk meer in balans komen. Onder meer Samsung, AMD en Qualcomm hebben de verwachting uitgesproken dat de situatie in de tweede helft van het nieuwe jaar zal normaliseren. De ceo's van Nvidia en Intel zijn pessimistischer. Jensen Huang denkt dat de vraag het hele jaar 'veel groter' blijft dan het aanbod. Pat Gelsinger ziet de situatie weliswaar steeds iets verbeteren, maar verwacht pas volledige balans in 2023.

De aanvoerproblemen weerhouden de verschillende fabrikanten er gelukkig niet van om te innoveren, zo blijkt uit alle plannen voor de hardware van 2022. Die pellen we op de volgende pagina's per categorie af.