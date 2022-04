Toen AMD met zijn Ryzen-processors voor het eerst in jaren weer een serieuze rol wilde gaan spelen in de laptopmarkt, had het een hele berg te beklimmen. Ondanks al het succes van AMD en de tegenslag van Intel in de afgelopen vier jaar, staan er nog altijd ruim zes Intel-laptops in de Pricewatch voor elke laptop met een Ryzen-processor. Dat is nog een ongekende luxe in vergelijking met de gpu-situatie. Het aantal laptops met een GeForce-chip is op het moment van schrijven 704. Met een (losse) Radeon-gpu is dat 15. De filteroptie voor het topmodel van de vorige generatie, de Radeon RX 5700M, bestaat zelfs niet eens, simpelweg omdat er in de Benelux nooit één laptop mee is verkocht.

AMD Advantage

Het doel van AMD met zijn nieuwe serie laptopvideokaarten, bestaande uit de RX 6600M, RX 6700M en RX 6800M, mag duidelijk zijn: éindelijk voet aan de grond krijgen in de lucratieve en bovendien groeiende markt voor gaminglaptops. Om in elk geval een vliegende start te maken, heeft AMD samen met ASUS een zogenaamde AMD Advantage-laptop ontworpen. Kort samengevat: een laptop die voldoet aan bepaalde minimumspecs, maar bovenal over zowel een processor als een videokaart van AMD beschikt.

Toen we de ROG Strix G15 Advantage Edition uit de doos haalden, hoefden we niet lang na te denken over waar de inspiratie voor deze AMD-laptop vandaan komt. Het ontwerp heeft veel weg van dat van de ROG Strix Scar 15, die we vorige maand nog reviewden in onze round-up van RTX 3080-laptops. Dat is allesbehalve slecht nieuws, want in die test ging de ASUS-laptop er met de Excellent-award vandoor. Bovendien lijkt de Radeon-laptop best goedkoop te worden. Vanaf de week van 5 juli ligt hij in de winkels voor een adviesprijs van 1949 euro, waar een vergelijkbare ROG Strix-laptop met RTX 3070 2199 euro kost. Dat terwijl AMD de prestaties van zijn RX 6800M-gpu in zijn presentatie eerder met een RTX 3080 vergeleek.

In deze review bespreken we in vogelvlucht de kenmerken van deze laptop - die verschilt slechts op details van de eerder geteste variant met Nvidia-gpu - en bekijken we natuurlijk uitgebreid hoe de nieuwe Radeon-gpu in combinatie met een Ryzen-cpu presteert.