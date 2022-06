Ze zijn uit voorraad leverbaar, er zit een Nvidia GeForce RTX 3080 in en ze zijn niet eens duurder dan de modellen met een RTX 2080 Super die we vorig jaar reviewden. Dat klinkt anno 2021 te mooi om waar te zijn, maar is voor ons reden genoeg om een blik te werpen op drie laptops met een high-end RTX 3080-videokaart aan boord. In deze round-up kijken we naar drie gaminglaptops van rond de 3000 euro. Het zijn niet de goedkoopste modellen met een RTX 3080, maar zeker ook niet de duurste. ASUS, BTO en Razer stuurden een model in voor deze review; concurrenten Gigabyte en MSI hadden geen laptop beschikbaar.

De vergelijking krijgt een interessante extra laag doordat het niet langer vanzelfsprekend is dat gaminglaptops gebruikmaken van een Intel-processor. Twee van de drie laptops hebben een Core i7-chip uit de 10-serie aan boord; het zal nog wel even duren voordat de kakelverse 11-serie daadwerkelijk de winkels bereikt. De ASUS is echter voorzien van een AMD Ryzen 9-processor op basis van Zen 3-cores.

In de onderstaande tabel zie je alvast de belangrijkste specificaties van de geteste laptops, die we op de volgende pagina's in detail bespreken. Verderop in de review duiden we onze uitgebreide testresultaten, inclusief een duurtest waarin we bekijken hoe de laptops het tijdens een langere gamesessie uithouden.