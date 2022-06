Stel, je koopt de duurste laptop van een bepaald merk. Je betaalt minstens 3000 euro, wat krijg je dan? Op zijn minst natuurlijk de snelste videokaart van dit moment, de Nvidia GeForce RTX 2080 Super. Maar wat nog meer? En is 3000 euro genoeg, of kun je beter nog anderhalf keer zo veel uitgeven?

In deze round-up kijken we naar vier laptops die om en nabij het duurste vertegenwoordigen wat laptopfabrikanten hebben te bieden. We kijken naar Lenovo's Legion 7, die met 3000 euro al niet goedkoop is, de MSI GS66 van 3700 euro, de Razer Blade Pro 17 die 4100 euro kost en de Asus Zephyrus Duo die voor liefst 4600 euro in de schappen ligt. Gamelaptops met de prijs van een tweedehands autootje dus, en met de RTX 2080 Super als gemene deler.

De 2080 Super is niet de enige overeenkomstigheid, maar er zijn ook veel verschillen tussen de laptops. Twee hebben een Core i7-processor, terwijl de andere twee van een i9 zijn voorzien. Er zijn laptops met enkele en met dubbele ssd's, en de schermverversingssnelheden lopen uiteen van 60 tot 300Hz. In deze review kijken we naar de verschillen en naar wat het oplevert om voor de duurdere of juist de goedkopere laptop van de vier te kiezen.