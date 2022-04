Corsair introduceert One a100-game-pc met Ryzen 9-processors

Corsair brengt nieuwe versies van zijn watergekoelde smallformfactor-game-pc uit, dit keer met AMD Ryzen-processors. De Corsair One a100 kost minimaal 3440 euro en voor dat geld krijgen kopers een Ryzen 9 3900X, RTX 2080 Super en 32GB ram.

Het duurdere topmodel is uitgerust met de Ryzen 9 3950X-processor met zestien cores en een RTX 2080 Ti-videokaart. Ook biedt Corsair een variant aan met een Ryzen 9 3900X-cpu met twaalf cores, in combinatie met diezelfde videokaart. De drie systemen hebben allemaal 32GB ddr4-geheugen en zowel een ssd als een 2TB-hdd. Bij het goedkoopste model is dat een 500GB-ssd, de duurdere uitvoeringen hebben een 1TB-ssd.

Sinds 2017 brengt Corsair game-pc's uit in de Corsair One-serie. Tot nu toe hadden die altijd processors van Intel aan boord. Corsair blijft Intel-varianten verkopen, de a100-modellen zijn een uitbreiding van het assortiment. De behuizing met inhoud van 8 liter is nog altijd gelijk aan die van de eerdere modellen. Tweakers publiceerde in 2017 een review van de Corsair One Pro.