Keuringsinstantie toont Asus ROG Phone 3 met 16GB ram

De Asus ROG Phone 3 is te zien bij de Chinese keuringsinstantie Teena. Ook noemt de instantie specificaties. Het toestel heeft een 6,6"-oledscherm met een resolutie van 2340x1080 pixels, zonder inkeping. In de telefoon zit een 5800mAh-accu.

Asus heeft varianten met 8GB, 12GB en 16GB ram aangemeld bij de keuringsinstantie. De opslagruimte is 128GB, 256GB of 512GB en het toestel draait op Android 10. Op afbeeldingen is te zien dat er drie camera's aan de achterkant zitten en volgens de specificaties gaat het in ieder geval om een primaire 64-megapixelcamera en een 13-megapixelfrontcamera.

Het toestel heeft afmetingen van 171x78x9,85mm en weegt 240 gram. De telefoon krijgt een Snapdragon 865-soc, dat gaf Qualcomm eerder dit jaar al aan, in combinatie met een 5g-modem. De eerste twee varianten van de ROG Phone waren voorzien van een logo met rgb-leds. Het nieuwe model heeft hetzelfde logo en vermoedelijk ook rgb-verlichting.

Volgens eerdere geruchten krijgt de ROG Phone 3 een 144Hz-oledscherm. De refreshrate van het scherm wordt niet vermeldt bij Teena. Wanneer Asus zijn nieuwe gamesmartphone officieel aankondigt is nog niet duidelijk. Ook is nog niet bekend of het toestel uitkomt in Europa.