Asus brengt deze zomer Zenfone 7 en ROG Phone III uit

Asus zou nog deze zomer een nieuwe Zenfone en een nieuwe gamingtelefoon in de Republic of Gamers-lijn uit willen brengen. Details over de toestellen zijn nog vrijwel niet bekend.

Volgens de Taiwanese zakenkrant Commercial Times komt Asus nog dit jaar met twee nieuwe vlaggenschiptelefoons. Dat zou ceo Xu Xianyue van Asustek hebben gezegd in besprekingen van de kwartaalcijfers. Over de telefoon zijn tot nu toe niet veel geruchten of uitspraken geweestgeweest. Asus zou de telefoons 'voor het eind van het tweede kwartaal' uit willen brengen, of aan het begin van het derde kwartaal.

Het zou gaan om de Zenfone 7 en de ROG Phone III. Beide zijn opvolgers van de twee meest recente telefoons van het bedrijf. Hoewel er tot nu toe nog niets bekend was over de telefoons doken er eerder deze maand geruchten op dat er een nieuwe Republic of Gamers-telefoon zou komen. Daarvan werd onder andere een wifi-certificatie gevonden. Eerder publiceerde Qualcomm ook al een lijst met telefoons die de Snapdragon 865-cpu krijgen, waar de Zenfone 7 en ROG Phone III op stonden.

Details over de telefoons zijn nog niet bekend. Wel verwacht het bedrijf volgens de Commercial Times veel van de ROG Phone III. Het Asus zou ervan uitgaan dat de verkoop daarvan groeit met 30 tot 50 procent ten opzichte van de ROG Phone II.