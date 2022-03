Broncode Asus ROG Phone 3 onthult informatie over Zenfone 7

De broncode van de gamingsmartphone Asus ROG Phone 3 bevat ook informatie over de nog onaangekondigde Zenfone 7 en Zenfone 7 Pro. De telefoon heeft weer een omklapbare camera, net als voorganger Zenfone 6.

De Japanse site Reameizu heeft uit die broncode onder meer gedestilleerd dat het gaat om een 60Hz-lcd met een diagonaal van 6,4" en afmetingen van 14,7x6,8cm, bij een beeldverhouding van 19,5:9 en een resolutie van 2340x1080 pixels. Er zijn twee varianten: een Zenfone 7 met Qualcomm Snapdragon 865-soc en een Zenfone 7 Pro met Snapdragon 865+. De Pro-versie heeft bovendien meer geheugen en opslag.

De camera is dezelfde Sony IMX686 als de ROG Phone 3, een 64-megapixelcamera met een sensoroppervlakte van rond 40 vierkante millimeter. Ook is er een IMX363, een 12-megapixelsensor van ongeveer 24 vierkante millimeter met ultragroothoeklens. Daarnaast is er een time-of-flightsensor. Omdat de camera's kunnen draaien, is er geen frontcamera nodig.

De Zenfone 7 gaat 499 euro kosten, terwijl de Pro-versie 549 euro moet opbrengen, zei WinFuture-journalist Roland Quandt al enkele dagen geleden. Asus zal de telefoons volgende week presenteren. De toestellen komen waarschijnlijk niet naar Nederland. Asus heeft zijn smartphones vorig jaar van de Nederlandse markt gehaald, nadat de fabrikant een rechtszaak verloor van Philips. Daardoor mag Asus geen telefoons in Nederland verkopen met hsupa, uploaden via 3g. Alle smartphones hebben die techniek aan boord. Sindsdien zijn er geen modellen van Asus meer verschenen in Nederland.