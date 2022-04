Code in ASUS ROG Phone-kernel wijst op Zenfone 8 Mini met 5,92"-scherm

Code in de kernel van de ASUS ROG Phone 5 duidt op een mogelijke Zenfone 8 en een Zenfone 8 Mini die mogelijk later dit jaar uitkomen. De minder grote telefoon zou een oledscherm van 5,92" hebben met een 120Hz-verversingsfrequentie.

Dat blijkt uit broncode in de kernel van de ROG Phone die eerder dit jaar uitkwam. Een lezer van XDA Developers zag referenties naar drie nieuwe ASUS-telefoons. Die hebben de codenamen Sake, Picasso en Vodka. Dat Sake-model zou verwijzen naar een telefoon die een kleiner scherm heeft dan de originele Zenfone. Het zou gaan om een oledscherm van 5,92" met een resolutie van 2400x1080 pixels en een verversingsfrequentie van 120Hz. Dat is een scherm van 13,7x6,2cm groot. Als de bezels ongeveer even groot zouden zijn als bij vorige Zenfones, komt de behuizing uit rond 15x7cm. De Zenfone 7 Pro is bijvoorbeeld 16,5x7,7cm. De enige compacte high-end telefoon, de iPhone 12 mini van Apple, is 13,1x6,4cm.

De Zenfone 8 Mini zou draaien op een Snapdragon 888-processor en twee camerasensors hebben. Er zouden een Sony IMX686-sensor van 64 megapixel in zitten en een IMX663 waarover nog niets bekend is.

De andere twee modellen die worden genoemd, de Picasso en Vodka, hebben ook een Snapdragon 888-processor. De eerste zou een oled van 6,67" hebben, een IMX686-camera met een 64-megapixelsensor, een IMX636-camera van 12,2 megapixel en twee Omnivison-camera's waarvan één 24 megapixels heeft en de andere een telelens is met 8 megapixels. Over het andere model, de Vodka, is nog niets bekend. ASUS verkoopt zijn telefoons niet in Nederland na een verloren patentrechtszaak tegen Philips.