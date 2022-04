Rechter oordeelt in rechtszaak Privacy First dat UBO-register mag blijven

Het UBO-register mag blijven bestaan. De rechtbank heeft een vordering van Privacy First tegen het register afgewezen. De stichting wilde dat het Ultimate Beneficial Owners-register werd stopgezet omdat het de privacy zou schenden, maar volgens de rechter is het veilig en effectief.

De rechtbank in Den Haag sprak zich uit over een vordering van Privacy First. Dat had bij de rechter gevraagd om het stopzetten van het UBO-register, een Europese databank waarin de belanghebbenden van organisaties staan. Het register is onderdeel van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en is ook bedoeld om precies die misdaden tegen te gaan.

Privacy First voerde een rechtszaak waarin het eiste dat de verplichting om gegevens voor het UBO-register via de KvK te verstrekken, zou worden stopgezet. Volgens Privacy First gaat het register in tegen Europese grondrechten en zitten er verschillende fundamentele kwetsbaarheden in het register. Zo zouden er veel meer instanties en autoriteiten toegang hebben tot de data dan proportioneel is. Ook zou er 'geen dwingende noodzaak' zijn voor het register, en had de stichting angst dat de gegevens via een datalek op straat konden komen te liggen en dat daardoor identiteitsfraude kon worden gepleegd.

De rechter gaat daar niet in mee. Privacy First beriep zich op een Europese uitspraak rondom de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens, maar de rechter zegt dat die vergelijking niet opgaat. In die zaak had het Europees Hof van Justitie namelijk al geoordeeld over de illegitimiteit van die wet. Bovendien is het UBO-register wel degelijk nuttig, zegt de rechter. Er bestaat 'onvoldoende aanleiding voor twijfel aan de effectiviteit' van het register. Ook is er volgens de rechter geen grote kans dat de gegevens leiden tot datalekken. Wel werd in januari het Belgische UBO-register offline gehaald vanwege een mogelijk datalek. Privacy First zegt dat het nog naar het Europees Hof van Justitie wil stappen. "Ik verwacht dat die een streep door het UBO-register zet", zegt de advocaat van de stichting.