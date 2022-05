AP roept op tot afschermen persoonsgegevens in Kadaster en Handelsregister

De Autoriteit Persoonsgegevens roept het kabinet op om persoonsgegevens in het Handelsregister van de KvK en het Kadaster af te schermen. Dat om 'doxing', het openbaar delen van privégegevens met intimidatie als doel, tegen te gaan.

De Autoriteit Persoonsgegevens schrijft dat in zijn advies aan het kabinet, dat momenteel werkt aan een wet die doxing strafbaar moet maken. Dat voorstel werd in juli vorig jaar ingediend. Met die wet moet maximaal een jaar celstraf komen te staan op het delen van iemands persoonsgegevens met als doel diegene angst aan te jagen of te intimideren. Het kabinet gaf eind vorig jaar aan dat het deze wet zo snel mogelijk wilde doorvoeren, maar dat het ook wilde wachten op een advies van de Autoriteit Persoonsgegevens, die dat nu heeft gegeven.

De privacytoezichthouder oordeelt in zijn advies dat de overheid zelf ook meer kan doen om doxing te voorkomen. "Informatie voor doxing kan overal vandaan komen. Maar de overheid moet ook de hand in eigen boezem steken en aandacht hebben voor de bronnen van gegevens die voor doxing worden gebruikt", schrijft AP-voorzitter Aleid Wolfsen. "De overheid zou wetgeving moeten aanpassen om te voorkomen dat gegevens uit haar eigen registers worden gebruikt voor doxing."

Volgens de AP is het daarom nodig om de persoonsgegevens van mensen die staan ingeschreven in het Kadaster en het Handelsregister van de KvK af te schermen. In die databanken kunnen mensen bepaalde persoonsgegevens opvragen, zonder dat ze moeten aantonen dat ze daar een specifiek belang bij hebben.

In het Handelsregister van de KvK kunnen gebruikers bijvoorbeeld de woonadressen van thuiswerkende zzp'ers opzoeken en de AP oordeelt dat dit niet nodig is. De privacytoezichthouder riep het ministerie van EZK vorig jaar al op om de woonadressen van thuiswerkende zelfstandigen af te schermen, maar dat advies werd destijds niet overgenomen. Sinds 1 januari worden de woonadressen van zzp'ers en bestuurders al wel afgeschermd, maar dat geldt alleen als zij een apart werkadres hebben. Van zzp'ers die vanuit huis werken, is het woonadres in de praktijk alsnog opvraagbaar, en dat wil de AP tegengaan.

In het Kadaster kunnen mensen bepaalde gegevens over de eigenaren van een pand opvragen. Daaronder vallen de naam, geboortedatum en burgerlijke staat van eigenaren en de aankoopprijs van het pand. Iedereen kan dergelijke informatie tegen betaling opvragen. "Ook mensen die minder goede bedoelingen hebben en niet van plan zijn om het pand te kopen of enig ander belang hebben dat verband houdt met de reden waarom die data in het Kadaster zijn opgenomen. Ook voor die royale inzagemogelijkheden ziet de AP geen noodzaak", aldus de privacytoezichthouder.