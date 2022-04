KvK versoepelt regels voor afschermen gegevens in Handelsregister

De Nederlandse Kamer van Koophandel gaat het makkelijker maken voor zelfstandige ondernemers om hun woonadres af te schermen in het Handelsregister. De instantie verruimt de regels en accepteert zulke aanvragen voortaan ook bij 'waarschijnlijke dreiging'.

Ondernemers kunnen voortaan standaard aan de Kamer van Koophandel vragen of hun woonadres mag worden afgeschermd in het Handelsregister. Voor zelfstandige ondernemers is het woonadres doorgaans hetzelfde als het vestigingsadres. Omdat het Handelsregister openbaar is, worden gegevens er regelmatig opgevraagd met het doel iemand te stalken of te intimideren. Dat gebeurt de laatste jaren in toenemende mate bij bijvoorbeeld journalisten die als zzp'er werkzaam zijn. De KvK zegt nu coulantere regels te gaan toepassen.

Ondernemers konden al wel aan de KvK vragen om hun gegevens af te schemen, maar dat verzoek werd alleen in zeldzame gevallen ingewilligd. Dat gebeurde doorgaans alleen als iemand al bedreigd werd en zelfs dan waren geaccepteerde verzoeken zeldzaam. De KvK gaat nu ook gegevens afschermen als ondernemers 'bedreigd worden of zich bedreigd voelen'. De KvK schrijft niet wat de precieze criteria daarvoor zijn, maar de instantie zegt wel dat ze na een verzoek direct een adres afschermt om daarna 'de situatie in kaart te brengen'. Voor een 'bewijsbare dreiging' kan een ondernemer een proces-verbaal van een aangifte laten zien of een 'bewijs dat het een persoon betreft over wiens veiligheid de politie op grond van de wet waakt'.

Ondernemers moeten wel nog steeds een correspondentieadres opgeven naast het bezoekadres. Dat is voor veel zzp'ers lastig. Die moeten dan een postbus nemen of een bedrijfspand aangeven. Dat is ofwel duur, ofwel onpraktisch. De KvK zegt de afschermtijd ook 'zo kort mogelijk' te willen houden. Als een adres is afgeschermd, kunnen officiële overheidsinstanties zoals advocaten, notarissen en deurwaarders nog wel toegang krijgen tot de gegevens.

Het Handelsregister ligt al lang onder vuur vanwege de verschillende belangen die het moet behartigen. Aan de ene kant is bij wet geregeld dat het register openbaar beschikbaar is, maar van de andere kant levert die openbaarheid steeds vaker bedreigingen op. Het kabinet werkt al een tijd aan nieuwe regels rondom het Handelsregister. Minister Adriaansens van Economische Zaken wil met een wet komen die het makkelijker maakt voor ondernemers om hun gegevens privé te maken. De KvK zegt dat het met de nieuwe, coulante regels vooruitloopt op die wet. De instantie waarschuwt dan ook dat het nieuwe beleid nog kan veranderen. Dat kan voordat de nieuwe wet wordt aangenomen. Zodra de nieuwe wet er is, wil de KvK alleen nog dat nieuwe beleid volgen.