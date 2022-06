Autoriteit Persoonsgegevens: KvK moet woonadressen van zzp'ers afschermen

De Autoriteit Persoonsgegevens adviseert de demissionaire regering het Handelsregister van de Kamer van Koophandel aan te pakken. Volgens de privacywaakhond zouden woonadressen van zzp'ers alleen nog openbaar moeten zijn voor bepaalde beroepen.

De Autoriteit Persoonsgegevens schrijft dat in een brief aan demissionair staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer. Die brief is een reactie op een verzoek van de overheid. Die wilde begin dit jaar een advies van de AP over het Handelsregister en hoe dat zich verhoudt tot de AVG. In de brief raadt de privacytoezichthouder aan een paar dingen te veranderen aan het register. Het gaat dan specifiek om Artikel 51 van de Handelsregisterwet, dat regelt welke gegevens openbaar zijn. De AP noemt specifiek het feit dat woonadressen van 'natuurlijke personen' moeten worden afgeschermd.

De Kamer van Koophandel is volgens de Handelsregisterwet verplicht adressen van alle ondernemingen in Nederland bij te houden, maar ook om die beschikbaar te stellen. Met name voor zzp'ers is dat een probleem; bij hen is 'het vestigingsadres in feite ook het woonadres'. Ook worden adressen geregistreerd van eigenaren of leden van ondernemingen.

De Autoriteit Persoonsgegevens wil dat dergelijke woonadressen beter worden afgeschermd om de privacy van zelfstandigen beter te beschermen. De AP erkent dat dat in strijd is met het doel van het Handelsregister. "Het belang dat gediend wordt met de rechtszekerheid in het economisch verkeer is echter niet absoluut en moet steeds worden afgewogen tegen het belang - en het grondrecht - van de betrokken persoon bij bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer en de bescherming van zijn persoonsgegevens", schrijft de AP. Dat is alleen het geval als het vestigingsadres ook daadwerkelijk hetzelfde is als het woonadres van de ondernemer. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk een postbus te gebruiken als vestigingsadres, maar veel ondernemers vinden dat te duur of onpraktisch.

Het Handelsregister wordt al jaren door veel zzp'ers gehekeld. Dat leidt niet alleen tot bijvoorbeeld veel ongewenste reclame, maar ook vaak tot stalking of bedreiging. De AP noemt zelf het voorbeeld van een zzp'er in de psychiatrie wiens patiënten hem thuis kunnen opzoeken, of freelance journalisten die vaak als zzp'er werken. "‘Het lijkt dus niet noodzakelijk om woonadressen van zzp’ers voor iedereen toegankelijk te maken. En het levert wel allerlei problemen op. Dat moet dus anders", zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen.

De AP wil daarom dat adressen van zzp'ers standaard niet openbaar worden in het Handelsregister. De waakhond stelt vervolgens voor dat de informatie alleen door bepaalde beroepsgroepen kan worden opgevraagd. De AP noemt daarbij specifiek advocaten, notarissen en deurwaarders, maar ook 'in sommige gevallen' journalisten.

Het advies komt een dag nadat bleek dat de Kamer van Koophandel per ongeluk adressen had gelekt van Tweede Kamerleden. Dat gebeurde uitgerekend nadat bleek dat een advocaat langer toegang had tot het Handelsregister dan noodzakelijk. Het advies van de AP is dan ook geen reactie op dat datalek. Het is een reactie op een vraag die de overheid in februari al stelde. De AP had de brief in juni al naar Keijzer gestuurd, en was toen al van plan het later openbaar te maken.

De brief betekent niet automatisch dat de KvK zijn handelswijze ook aanpast. Dat is aan het kabinet, dat nu nog demissionair is. Het is niet duidelijk of het onderwerp pas na de formatie van een nieuw kabinet wordt opgepakt, of dat Keijzer dat nu al wil doen.