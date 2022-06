Halo Infinite verschijnt op 8 december - update

Microsoft brengt Halo Infinite op 8 december uit voor Xbox-consoles en Windows. De game is onderdeel van Game Pass en het multiplayergedeelte is free-to-play. Halo Infinite had vorig jaar samen met de Xbox Series X en S uit moeten komen, maar werd uitgesteld.

De verschijningsdatum van 8 december stond woensdag in de Microsoft Store en is vervolgens bevestigd door The Verge. Verwacht wordt dat Microsoft de verschijningsdatum woensdagavond officieel bekendmaakt tijdens de openingsshow van de gamescom, die om 20.00 uur begint. Microsoft noemde de game dinsdag niet in zijn eigen gamescom-presentatie.

Update, 20:35: Halo Infinite komt inderdaad op 8 december uit, bevestigt 343 Industries. Dat deed de studio tijdens de gamescom 2021-openingsceremonie op woensdagavond. De ontwikkelaar toont ook een cinematische trailer voor het eerste multiplayerseizoen van Halo Infinite.

Uitgestelde Xbox Series-launchtitel

Halo Infinite was bedoeld als de belangrijkste launchtitel voor de Xbox Series X en S. Die consoles kwamen eind vorig jaar uit en in juli vorig jaar toonde Microsoft de eerste gameplaybeelden van de game. Er was kritiek van veel spelers op de graphics, waarop ontwikkelaar 343 Industries vervolgens reageerde. De studio zei het eens te zijn met veel van de kritiek en niet veel later werd besloten om de game uit te stellen tot 2021. Eerder dit jaar heeft Microsoft aangegeven dat het spel tijdens de Amerikaanse feestdagenperiode verschijnt.

Gratis multiplayer en 120fps-optie voor Xbox Series X

Het multiplayergedeelte van Halo Infinite is free-to-play en daarmee toegankelijk voor iedereen met een Xbox-console of Windows-pc. Op de Xbox Series X is er een optie om de multiplayermodus te spelen met een framerate van 120fps. In de singleplayercampagne draait het spel in een 4k-resolutie met 60fps op die console. Er is ondersteuning voor crossplay en crossprogressie. Spelers kunnen dus hun voortgang meenemen van een Xbox-console naar een pc en spelers op de verschillende platforms kunnen het tegen elkaar opnemen.

Co-opcampagne en Forge-leveleditor komen later

Eerder deze maand maakte ontwikkelaar 343 Industries al bekend dat Halo Infinite dit jaar bij de release alleen uit een singleplayer- en multiplayeronderdeel zal bestaan. De co-opmodus om de campagne samen met anderen te spelen, zal pas later worden toegevoegd. Datzelfde geldt voor de Forge-leveleditor. De ontwikkelaar zegt iedere drie maanden een nieuw 'seizoen' toe te voegen aan Halo Infinite met daarin updates en uitbreidingen. De co-opfeature staat op de planning voor seizoen twee en de Forge-editor voor seizoen drie.