343 Industries stelt release co-op en leveleditor Halo Infinite uit

De campaign co-op en Forge-modus van Halo Infinite zijn uitgesteld. Die twee onderdelen zouden respectievelijk bij het aanbreken van seizoen 2 en 3 van de game uitkomen, maar met het verlengen van seizoen 1 van de game zijn ook die onderdelen opgeschoven.

Kort geleden liet ontwikkelaar 343 Industries weten dat het eerste seizoen van de onlangs vrijgegeven multiplayer van Halo Infinite langer zal duren dan gepland: oorspronkelijk zou die 3 maanden duren, maar dat wordt nu 6 maanden, waardoor hij eindigt in mei. De ontwikkelaar is nog steeds van plan om de co-op-modus van de game in seizoen 2 vrij te geven, wat simpelweg betekent dat dat moment ook opschuift, net als met de Forge-modus gebeurt. Dat vertelt de developer aan Eurogamer.

Wanneer de singleplayercampagne van Halo Infinite uitkomt, op 8 december, bevat deze dus alleen de verhaallijn, voor een enkele speler tegelijk. De co-opmodus, een vaste verschijning in Halo-games sinds het origineel uit 2001, voor de eerste Xbox. De Forge-modus zit in de games sinds Halo 3, uit 2007. Dat is een leveleditor voor de multiplayer, die toegankelijk is gemaakt voor doorsnee gebruikers. De gemaakte levels zijn makkelijk online te delen met anderen.

De complete Halo Infinite-game werd eerder al uitgesteld; het spel stond aanvankelijk in de planning voor eind vorig jaar, maar 343 Industries besloot de titel met een jaar uit te stellen. Nu worden de onderdelen trapsgewijs uitgebracht; de gratis multiplayer is sinds 15 november verkrijgbaar op Windows en Xbox en de betaalde singleplayer volgt dus begin volgende maand. Ondersteuning voor split-screen in multiplayer en de campaign staat ook op de planning, hoewel die geen concrete releasedatum hebben.