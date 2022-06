Google toont bij sommige gebruikers nieuw ontwerp desktopsite Google Play

Google heeft de desktopsite van de Play Store een nieuw ontwerp gegeven, voor het eerst sinds 2013. De site lijkt veel meer op de mobiele apps en heeft er wat filters bijgekregen, om apps voor specifieke apparaten makkelijker te helpen vinden.

Het nieuwe ontwerp heeft ook niet meer de 'Devices'-sectie van het oude ontwerp. Los van de link was dat al niet een daadwerkelijk bestaand onderdeel van de Play Store; de link stuurt gebruikers in het oude ontwerp van de winkel naar de Google Store. De focus ligt met die wijziging op de overgebleven categorieën: games, apps, films en boeken. Opvallend is dat games in het nieuwe ontwerp geen subsectie meer is van apps en dat ze in de rangorde van knoppen voor apps komen.

De nieuwe filters maken het mogelijk om apps te zoeken voor telefoons, tablets, televisies, Chromebooks, smartwatches en auto's. In het oude ontwerp kan men die apps alleen vinden met behulp van zoektermen. De toevoeging is logisch, aangezien gebruik van de desktopsite min of meer betekent dat men niet een apparaat gebruikt waarop de apps geïnstalleerd kunnen worden, dus het draait juist om andere platformen.

Het nieuwe ontwerp werd gevonden door Android Police, die met screenshots komt. De aangepaste Google-winkel is nog niet in Nederland of Belgie beschikbaar. Android Police meldt dat Zuid-Korea en Taiwan de nieuwe versie wel zien, maar navigeren naar de betreffende url's vanuit Nederland levert niets nieuws op.

Beelden via Android Police